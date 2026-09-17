שתי הקבוצות הבכירות של עיר הבירה בכדורגל הישראלי, בית"ר והפועל ירושלים, נאלצו לפתוח את עונת 2026/7 מחוץ לביתן, זאת בשל טקס הפתיחה של המכביה שפגעו בכר הדשא והצריכו תקופת שיקום לדשא.

עיריית ירושלים, באמצעות החברה העירונית 'אריאל', הודיעה כי בתוך זמן תקופת השיקום, השלימה שורת שדרוגים באצטדיון הירושלמי הוותיק.

גולת הכותרת של השדרוגים שבוצעו באצטדיון הירושלמי העירוני, היא מערכת חיישני קרקע מתקדמת הזהה לזו שפעלה באצטדיונים שאירחו את המונדיאל האחרון, מערכת שתהיה הראשונה מסוגה שתפעל באצטדיונים בארץ. מטרת המערכת החדשנית היא לצורך תחזוקת כר הדשא זאת כדי להתמודד טוב יותר עם עומס משחקים ואימונים אינטנסיבי.

המערכת פועלת באמצעות רשת של חיישנים אלחוטיים המוטמנים בעומק כר הדשא ומודדים באופן רציף את מצב סביבת השורשים, כאשר הנתונים המשודרים און ליין מסביב לשעון, מאפשרים בקרה מדויקת על רמות הלחות, הטמפרטורה והמליחות בקרקע.

בנוסף, העבודות כללו גם מעבר לדשא היברידי המשלב משטח דשא טבעי עם סיבים סינתטיים ונועד לספק משטח יציב ועמיד בתקופות של עומס משחקים כמקובל באצטדיונים מרכזיים בעולם וכן שילוב מערכות תאורה חכמות לתחזוקת המשטח ויריעות חום לדשא.

לצד השדרוג המקיף בכר הדשא, חודשו גם אזורי הישיבה של הקבוצות, והותקנו בהם מושבים מתקדמים וחדישים, העומדים בתקני אופ"א.

לא רק זאת, אלא שבמקביל בעיריית ירושלים פעלו גם לשפר את חוויית האוהדים, כאשר שם פועלים מלבד הקמת שדרת מסחר חדשה מחוץ לאצטדיון שיפעלו גם מעבר לשעות המשחקים והאירועים באצטדיון, נפתח גם קו הרכבת הקלה החדש שמגיע ישירות עד לקריית הספורט, שם נמצאים אצטדיון טדי, היכל הפיס ארנה ומגרש הטניס העירוני.

הקו החדש מקשר בין תחנת רכבת ישראל 'יצחק נבון' ללב קריית הספורט במלחה, כאשר חיבור זה מאפשר גישה ישירה לאצטדיון טדי ולהיכל פיס ארנה באמצעות מערכת להסעת המונים, במטרה להפחית את עומסי התנועה, התלות ברכבים פרטיים וחיפושי החניה במועדי אירועים ומשחקים.

במהלך חודש אוקטובר הקרוב יחזרו הקבוצות הירושלמיות לארח את משחקיהן הביתיים באצטדיון טדי העירוני, כאשר ב-12 באוקטובר תארח הפועל ירושלים את מכבי חיפה וב-19 באוקטובר תארח בית"ר ירושלים את מכבי תל אביב.

משה ליאון, ראש העיר ירושלים: "ירושלים, בירת הספורט של ישראל, ממשיכה להשקיע במתקני הספורט המובילים שלה ולהציב סטנדרט חדש בישראל שעומד בשורה אחת עם אצטדיונים מתקדמים בעולם. השדרוגים הטכנולוגיים באצטדיון טדי, לצד הדשא ההיברידי ומערכות התחזוקה המתקדמות, יבטיחו לקבוצות הירושלמיות ולקהל האוהדים, חוויית ספורט איכותית ברמה הגבוהה ביותר. עם קו L3 של הרכבת הקלה שמגיע ישירות לקריית הספורט ופיתוח שדרת המסחר, טדי הופך למוקד ספורט, פנאי ובילוי פעיל ומתקדם לכל אורך השנה".

מנכ"ל החברה העירונית אריאל אורי מנחם: "בשנים האחרונות נעשו באיצטדיון שידרוגים רבים לטובת הקבוצות וקהל האוהדים. שדרוג כר הדשא והפיכתו למשטח היברידי יחד עם מערכות הבקרה החדישות יאפשרו לשמור על משטח הדשא בצורה הטובה ביותר ולאפשר לו אורך חיים גדול יותר גם בתקופות של עומס משחקים. אנו מחכים לחזרת הקבוצות הירושלמיות למגרשן הביתי ומאחלים להן הצלחה רבה בעונת המשחקים הקרובה ולכל האוהדים עונת כדורגל מהנה עם הרבה הישגים".