חבר הכנסת גלעד קריב ממפלגת "הדמוקרטים" מציג במסר בערבית לציבור הבוחרים הערבי את שלושת יעדי מפלגתו לקראת הבחירות לכנסת שיתקיימו ב-27 באוקטובר.

היעד הראשון הוא ביטול חוק הלאום והחלפתו בחוק יסוד שיעגן שוויון מלא בין כל האזרחים, ללא אפליה.

היעד השני הוא ביטול חוק קמיניץ, שלדברי קריב חונק את התכנון והבנייה בכפרים וביישובים הערביים, וכן פעילות בתיאום עם הרשויות המקומיות כדי לסייע לצעירים ערבים לבנות את בתיהם ואת עתידם בתוך יישוביהם.

היעד השלישי הוא סגירת הפערים בפועל באמצעות תוכניות חומש אמיתיות ומתן הזדמנויות תעסוקה ראויות לרופאים, למורים ולאקדמאים.

קריב ציין כי מפלגת "הדמוקרטים" היא הערובה הפוליטית ליישום ההתחייבויות הללו ולהפיכתן למציאות. "הדמוקרטים הם תעודת הביטוח של ישראל השפויה", אמר.