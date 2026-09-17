יריב לוין: "נשלים את הרפורמה"

אלפים הגיעו הערב (חמישי) לאולמי אקספו גני התערוכה לאירוע הרמת כוסית של מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בכירי המפלגה התייחסו בריאיונות לערוץ 7 למערכת הבחירות, להרכב הממשלה הבאה, לרפורמה במערכת המשפט ולמשפט נתניהו.

שר המשפטים יריב לוין התייחס לבחירות ולרפורמה במערכת המשפט, ואמר כי הוא משוכנע שבוחרי הימין יגיעו בהמוניהם לקלפיות. "אני משוכנע שבוחרי הימין יצאו בהמוניהם. אנחנו נצביע, אנחנו ננצח, אנחנו נשלים את הרפורמה ונשנה את הרכב בית המשפט העליון מן היסוד", אמר לוין.

לוין קרא לבוחרי הימין לשים בצד את המחלוקות לקראת הבחירות: "צריך לצאת להצביע, צריך לשים הכל בצד, את כל המחלוקות, את כל השאלות האישיות ולצאת למאבק על עתיד המדינה שלנו. אני חושב שיש לנו הזדמנות היסטורית, חסרת תקדים, להשלים את המהלך הגדול במערכת המשפט, ואני משוכנע שבוחרי הימין יאמרו כן גדול ועוצמתי לעניין הזה".

לוין נשאל במהלך הריאיון האם קיימת אפשרות שנתניהו יקים ממשלה עם איזנקוט, והשיב: "אני מציע לא ללכת שבי אחרי כל מיני ספינים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. השותפים שלנו ראויים, חשובים, נהגנו בהם בכבוד רב ובשותפות אמת בקדנציה הזו. ננהג בהם באותה הדרך גם בקדנציה הבאה".

לדבריו, "המטרה היא ברורה להשלים את המהלכים ההיסטוריים גם בנושא המשפטי, גם בנושא של ההתיישבות ביהודה ושומרון, בשורה ארוכה של דברים אחרים. יש לנו הזדמנות שלא תחזור, אסור לנו להחמיץ אותה, ואסור לנו לעסוק בכל מיני ויכוחים פנימיים, תיאורטיים. צריך ללקט את השורות, לחזק את הליכוד ולנצח".

יואב קיש מזהיר מהצבעה לעופר וינטר

שר החינוך יואב קיש התייחס אף הוא למערכת הבחירות וקרא לתומכי הימין להגיע לקלפיות: "אנחנו נלחמים על כל קול. זו מערכת בחירות קריטית, חייבים להוציא את אנשי הימין, חייבים להצביע לליכוד. אני מרגיש שיש התעוררות וחייבים בכל הכוח".

בהתייחסו למפלגות השמאל אמר קיש: "הם באו מאורגנים, הם בארבע מפלגות, הסכמי עודפים, הם לא יאבדו קולות כמו פעם שעברה. אצלנו זה מאוד מורכב, אני מאוד חושש מאובדן קולות בצד הימין. צריך להצביע אך ורק למפלגות שעברות אחוז חסימה".

הוא התייחס גם לעופר וינטר ואמר: "חשש מאוד גדול שהוא לא עובר אחוז חסימה, ואז הקולות האלה בעצם הולכים לאיזנקוט ולמפלגות. תצביעו רק למפלגות גדולות שעוברות את אחוז החסימה".

את הטענות שלפיהן נתניהו עשוי להקים ממשלה עם איזנקוט כינה קיש "קשקוש", והוסיף: "תפסיקו להאמין לפייקים האלה, אנחנו נלך בגוש ביחד, ומי שרוצה להצטרף לגוש בקווי היסוד של הגוש מוזמן".

משה סעדה על עדות מנדלבליט: "הוא יגמגם, הוא ירעד - האמת תיחשף"

ח"כ משה סעדה התייחס בריאיון לערוץ 7 למשפט נתניהו ולעדות הצפויה של מנדלבליט: "הנה זה בא ההצגה הכי טובה בעיר. העדות של מנדלביט, עבריין בשירות החוק, האמת תיחשף לכולם. מה שאני כתבתי עליו בספר שלי, עכשיו תראו".

סעדה הוסיף: "אני סומך על עמית שיעשה את העבודה ותראו איך האנשים האלו שיקרו, שיבשו, רמסו, שמו ראש ממשלה על הצלב כדי לסכל אותו אך ורק כי הוא ראש הממשלה שלכם, אך ורק כי הוא ראש ממשלת ימין. ועכשיו, לא רק אנחנו נדע את זה יודעי סוד, הציבור ידע את זה והאמת תיחשף בעזרת השם".

במענה לשאלה על חשיבות הזמנתו של מנדלבליט להעיד אמר: "כל השקרים, כל השיבושים, כל הסחיטה באיומים, כל התרגילים האסורים, האזנות האסורות, הכל עבר דרכו. עכשיו, האיש הזה נתן לזה יד. האיש הזה איפשר את זה ולכן אני אומר לכם, הוא יגמגם, הוא ירעד".

לדבריו, "האמת תיחשף ולכן העדות הזאת היא דרמטית. היא לא עדות אחת, זה על כמה וכמה דיונים. זה יהיו דיונים רבים, לדעתי זה יגיע לתקופת הבחירות ואחרי הבחירות. הוא לא יכול להתחמק".

סעדה חתם בהתייחסות לחקירתו הצפויה של מנדלבליט: "מה שצריך לעשות עמית חדד זה לצלוב אותו בשאלות, לשאול אותו שאלות קשות. לאמת אותו עם השקרים שלו ואני אומר לכם, לא יהיה לו לאיפה להתחמק".