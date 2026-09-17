אחרי שני עשורים של חיים בשומרון ושש שנים כמנהלת בית ספר בעפרה, אודליה אלקסלסי בת ה-40 עברה עם בעלה וחמשת ילדיה לנגב המערבי, ובימים אלה היא נכנסה לתפקידה החדש כמנהלת בית ספר ביישוב ניצן שבמועצה האזורית חוף אשקלון.

אלקסלסי, שהייתה גם שותפה להקמת בית ספר בהר ברכה, מספרת בשיחה עם ערוץ 7 כי הרצון לעבור התבשל במשך שנים, אך האירועים שעברה מדינת ישראל בשנים האחרונות, ובראשם שבעה באוקטובר, הפכו אותו למהלך מעשי.

"הגעתי ממקום מדהים, שורשי ותורני, אבל הרגשתי שהגיע הזמן לצאת מהמעטפת", היא מספרת. "רצינו שהילדים שלנו יחיו בחברה מגוונת באמת. לא לבנות עוד מפגש מאולץ או סדנה חיצונית, אלא לחיות את הביחד ביומיום - בסופר, בשכונה, בחניה. להסתכל אחד לשני בגובה הלב, בלי סטיגמות, בלי מחיצות, ולהיות חלק מהעם במלוא מובן המילה".

דרכה של אלקסלסי בתחום החינוך החלה לאחר לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה ותחילת לימודי התואר השני. בתחילה שאפה לסייע לילדים במסגרת טיפולית, אך בהמשך בחרה לעבור לעשייה חינוכית בבתי הספר. היא סיימה בהצטיינות תוכנית הכשרה למנהלים של משרד החינוך, ניהלה את בית הספר בעפרה והייתה שותפה להקמת בית ספר בהר ברכה.

כעת היא מגיעה למועצה האזורית חוף אשקלון כדי לנהל בית ספר דתי תורני. לצד השאיפה למצוינות ולהכנת התלמידים לעולם המשתנה, היא מדגישה את החשיבות שהיא מייחסת לחוסן ולמפגש בין חלקי החברה.

"המפגש האנושי הפשוט בין מנהלת מקיבוץ למנהלת מישוב דתי שיושבות סביב אותו שולחן במועצה, זה בעיניי מה שמייצר את הבסיס לחברה עם חוסן", היא משתפת ומוסיפה כי "התלמידים שלנו זקוקים לכלים מתקדמים כדי להשתלב בעולם של בינה מלאכותית ולשאוף למצוינות אקדמית, אבל מעל הכל הם זקוקים לחוסן נפשי, וליכולת אמיתית להקשיב לאחר".

עבור אלקסלסי, שנולדה וגדלה באשקלון, המעבר לנגב המערבי הוא גם סגירת מעגל. היא נזכרת בימי נעוריה, כאשר חברות בעלות אורחות חיים שונים נסעו יחד באוטובוס, אחת למקיף ואחת לאולפנה, ושמרו על החברות ביניהן.

את החוויה הזו היא רוצה להעניק היום לילדיה ולתלמידיה החדשים בניצן: "אני לא מפחדת מהאתגר, אני מתרגשת ממנו. כשאנחנו באים באמת, בלי מסכות, החיבור קורה מאליו. הילדים שלנו צריכים לדעת מי הם ומה הערכים שלהם, אבל במקביל לדעת להיות בקשר עמוק עם כל חלקי העם. זה מה שבונה אותנו".

ברקע פתיחת שנת הלימודים במקום החדש היא מוסיפה: "אני מאמינה שהעתיד של הילדים שלנו במדינה הזו תלוי בנכונות שלנו להיות שם אחד בשביל השני. באהבה, בהקשבה אמיתית, ובאמונה שלמה בדרך המשותפת".

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, איתמר רביבו, בירך על הצטרפותה: "אודליה מביאה איתה רוח של חיבור, ערכים ומנהיגות מעוררת השראה. המעבר שלה מהשומרון למ"א חוף אשקלון הוא סמל חי לאחדות ישראלית אמיתית - כתף אל כתף, לב אל לב".