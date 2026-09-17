חגיגת הסדרת היישוב צילום: ללא

היישוב נווה גדיד שבמרכז בקעת הירדן ציין הערב (חמישי) שמונה שנים להקמתו, לצד קבלת סמל יישוב והכרה רשמית של מדינת ישראל.

היישוב, שנקרא עד לאחרונה מחנה גדי, הוקם בתוך מחנה צבאי ירדני נטוש. כיום מתגוררות בו 57 משפחות ופועלים בו משפחתונים, גנים, מקווה ובית כנסת.

לרגל ההכרה הרשמית, הודות לפעילות השר בצלאל סמוטריץ', ויום ההולדת השמיני - התקיים ביישוב הפנינג למשפחות וליותר מ-160 ילדי היישוב.

במסגרת האירוע נערכה גם נטיעת עצים ונשאו דברים נציגי המועצה, החטיבה להתיישבות, משרד ההתיישבות ותנועת אמנה, המלווה את נווה גדיד מאז הקמתו.

ראש המועצה דוד אלחייני בירך את התושבים על הרוח החלוצית והשותפות בעשייה. בדבריו התייחס ל-32 החוות, 15 היישובים ומאות אלפי הדונמים שמוחזקים, ואמר: "אנחנו מנצחים את הערבים בשטח".

אליהו עטיה, ראש מטה משרד ההתיישבות ותושב הבקעה, התייחס למאבק על הסדרת ההתיישבות הצעירה: "אז לא האמנו שנצליח לייצר עצמאות והכרה למקום כמו מחנה גדי והנה זה קורה. מאחל למשפחות שרוח ההתנדבות והרעות תמשיך איתם בכל שלבי פיתוח וביסוס היישוב".