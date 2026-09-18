פגישה עם שר האוצר סמוטריץ' צילום: ללא

רבני והנהלת ארגון 'כושרות' נפגשו בלשכת שר האוצר עם בצלאל סמוטריץ', והעניקו לו את תעודת "מגן חומת הכשרות" - כאות הערכה על הובלת התיקון לחוק איסור הונאה בכשרות והסדרת המערך הממלכתי בכנסת.

במפגש השתתפו יו"ר המחלקה ההלכתית ב'כושרות' הרב משה כ"ץ, הרב יצחק דביר, ותומר בן צבי שליווה את הליכי החקיקה בוועדות הכנסת.

בתעודה הממוסגרת, עליה חתומים נשיא הארגון הרב אליקים לבנון והרב משה כ"ץ, נכתב:

"תרומתך לקידום החוק מסייעת להשיב את מערכת הכשרות למסלול של אחריות ממלכתית, באמצעות נהלים שקופים ואחידים, חיזוק הפיקוח והאכיפה, והסדרת מעמדם של משגיחי הכשרות באופן המצמצם ניגודי עניינים ומחזק את אמון הציבור... 'כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו'".

בדברים שנשא במעמד, הודה הרב משה כ"ץ לשר ואמר:"אנו מודים לכבוד השר על העזרה והתשתית לקידום החוק. עבדנו על המהלך הזה שנים רבות ללא הצלחה - עד עכשיו, בעזרת השר. בעזרת השם נמשיך וניישם זאת בשטח בקדנציה הבאה, לחיזוק הכשרות והטהרה בעם ישראל".

השר בצלאל סמוטריץ' הודה לאנשי 'כושרות' ולח"כ אוהד טל שהוביל את הדיונים בוועדה למיזמים לאומיים, והדגיש את הבשורה שבחוק: "זכינו בשלהי הקדנציה לקדם חקיקה משמעותית שמסדירה סטנדרטים אחידים ושקופים, מאפשרת מנגנון ערעור והביקורת, ומבססת את עקרון הפרדת משגיח-מושגח. אנחנו מחויבים לכשרות ממלכתית, ישרה והגונה. הוכחנו שאפשר להיות גם כשרים, גם יעילים, וגם להקל על יוקר המחיה".