רק רצינו להגיד תודה! סליחות מהכותל בכיכר החטופים

שורד השבי בר קופרשטיין הוביל הלילה (חמישי) בכיכר החטופים ערב הודיה וסליחות, לציון שנה לשובו הביתה.

באירוע משתתפים שורדי שבי נוספים, לצד משפחות חטופים חללים ומשפחות שכולות. במהלך הערב מבקשים שורדי השבי להודות לעם ישראל על התפילות, המאבק והפעילות למען שובם.

את האירוע פתחו ג'ולי קופרשטיין, אמו של בר, וריקי סיטון. לאחר מכן נשא קופרשטיין נאום תודה ופתח את ערב ההודיה והסליחות.

במהלך הערב השתתפו גם הרב לאו ושורד השבי רום ברסלבסקי. הזמר אלייצור ביצע את "המלחמה האחרונה", שיר שכתב יחד עם קופרשטיין.

בהמשך התקיים שידור חי מהכותל בהשתתפות שורדי השבי מתן אנגרסט, מורן סטלה ינאי, אגם ברגר, עומר ונקרט, נמרוד כהן ואליה כהן, וכן בני משפחותיהם של החללים יונתן סמרנו, גיא אילוז, תמיר אדר, עומר נאוטרה ואליה טולדנו הי"ד שנחטפו ונרצחו בשבי החמאס בעזה.

את דבריו פתח קופרשטיין בזיכרון התפילות בשבי והתחושה שליוותה אותו במנהרות: "בשבי הבנתי מה זה להיות במעמקים באמת. מבטן האדמה, מתוך החושך, כשאף אחד מעליך לא יכול לשמוע את הקול שלך - ולהאמין. להמשיך להאמין".

"לפני שנה בדיוק עדיין היינו שם. צמנו ביום כיפור. התפללנו חזק חזק. במקום שבו ניסו לקחת מאיתנו הכול, האמונה הייתה הדבר שאי אפשר היה לקחת. היא זו שהחזיקה אותנו".

קופרשטיין סיפר כי לצד האמונה, הידיעה שעם ישראל פועל למען החטופים הייתה עבורם מקור כוח נוסף: "והיה עוד משהו שהחזיק אותנו במנהרה- אתם. כשחזרנו הביתה הבנו כמה אתם, עם ישראל, הדלקתם אותו בשבילנו. בכל תפילה, בכל מאבק ובכל יום שלא ויתרתם עלינו - שמרתם עליו דולק עד שחזרנו".

הוא הוסיף: "יצאתם לרחובות שבוע אחרי שבוע. התפללתם. זעקתם. חיבקתם את התמונות שלנו כאילו היינו הילדים שלכם. החזקתם את המשפחות שלנו ועשיתם הכול כדי שאנחנו נוכל לעמוד כאן היום. במשך שנתיים צעקתם בכיכר הזאת שוב ושוב: 'אתם לא לבד, אנחנו איתכם'. אז הערב, אנחנו אומרים: תודה! אנחנו איתכם".

משם עבר קופרשטיין להודות לחיילים ולכוחות הביטחון: "תודה לחיילי וחיילות צה"ל ולכוחות הביטחון, שסיכנו וממשיכים לסכן את החיים שלהם כדי להגן עלינו וכדי שאנחנו נוכל לקבל את החיים שלנו בחזרה".

הוא הקדיש דברים גם לפצועי המלחמה: "תודה לפצועי ופצועות צה"ל, שנושאים בגוף ובנפש את המחיר של המלחמה הזאת גם הרבה אחרי שהקרב נגמר. יש מי שחזרו הביתה, אבל הדרך שלהם חזרה לחיים עוד ארוכה - וגם אותם אסור לנו להשאיר לבד".

קופרשטיין הוסיף: "תודה למשפחה שלי, שלא הפסיקה להילחם עליי אפילו לרגע. ותודה לקדוש ברוך הוא שנתן כוח בתוך החושך, ואת הזכות לעמוד כאן היום. אנחנו חזרנו, אבל כולנו חייבים להמשיך לזכור את מי שלא זכה לחזור".

לצד ההודיה על שובו, קופרשטיין ביקש להקדיש את הערב גם למי שלא שבו בחיים ולבני משפחותיהם: "איתנו כאן הערב משפחות של חטופים חללים ומשפחות שכולות - בתוך השמחה הפרטית שלנו על החיים שקיבלנו בחזרה, אנחנו נושאים איתנו גם את הכאב שלהן ואת האנשים היקרים שכולנו איבדנו".

לקראת הסליחות התייחס קופרשטיין למשמעות שהוא מוצא ביום הכיפורים לאחר שובו מהשבי: "יום כיפור הוא זמן לסליחה בין אדם לחברו ובין אדם למקום. אבל אחרי מה שעברנו, בשבילי סליחות הן גם רגע לשאול את עצמנו - איזה עם אנחנו רוצים להיות מכאן".

את נאומו חתם קופרשטיין בבקשה לשמר את תחושת הערבות שליוותה את תקופת השבי והשיבה הביתה: "אני מבקש שלא ניתן לאור שלנו להיכבות. שנמשיך להדליק אותו בשביל החיילים והחיילות שעוד נמצאים בחזית. בשביל הפצועים והפצועות שעוד עושים את הדרך חזרה לחיים. בשביל המשפחות השכולות שנושאות איתן את האובדן בכל יום. ובשבילנו, כדי שנזכור שאנחנו ביחד. שומרים אחד על השני".

מעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי הקרן למורשת הכותל המערבי

את המעמד שהתקיים בכולת פתח מנכ"ל הקרן למורשת הכותל המערבי, מר מרדכי (סולי) אליאב, בדברים על החיבור המיוחד בין הכותל המערבי לכיכר החטופים. הוא הזכיר כי לאורך תקופת השבי, וביתר שאת במעמדי הסליחות אשתקד, התאחדו כמיליון וחצי מתפללים בתפילה לשובם. הלילה, עם שובם הביתה, התחברו שני המקומות בשידור חי ומרגש, בהשתתפות שורדי השבי.

במהלך המעמד שחיבר בשידור חי בין רחבת הכותל המערבי לכיכר החטופים, נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, תפילת הודיה לשובם של החטופים והחטופות ואמר לקהל הרבבות: "הלילה הזה, מהכותל המערבי ומכיכר החטופים, אני רוצה לומר לך, ריבונו של עולם: הבט משמיים וראה כיצד בזמן הקשה ביותר עמדנו יחד. לא תמיד הסכמנו על הדרך, אך כולנו היינו שותפים לדאגה, לתפילה ולתקווה. במשך תקופה ארוכה כל כך הלב של כולנו היה שבוי - עד ששב אחרון החטופים. בזכות קידוש השם הזה, האחווה והגבורה של החטופים והחטופות, שקידשו שם שמיים במקומות האפלים ביותר וממשיכים לקדש שם שמיים גם עתה - פתח לנו שערי שמיים ושלח לנו שנה טובה ומבורכת".

במהלך המעמד נשאו הרבנים תפילות נרגשות לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום, לביטחון ולאחדות ישראל.

בשל עומס הקהל הרב, הועבר המעמד בשידור חי על גבי מסכי ענק שהוצבו על חומות העיר העתיקה ובשער יפו, לטובת אלפי המתפללים שלא התאפשרה כניסתם לרחבה והצטרפו לתפילה באזור הכניסות לעיר העתיקה. השידור התקיים ביוזמת ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, ובשיתוף עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והקרן למורשת הכותל המערבי.

בקרן למורשת הכותל המערבי מציינים כי הושלמו ההכנות לקראת מעמד הסליחות המרכזי והאחרון לשנה זו, שיתקיים במוצאי השבת הקרובה כאשר המעמד יחל בשעה 00:00 באמירת התרת נדרים וקללות.