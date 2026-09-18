משטרת גרמניה עצרה אתמול (חמישי) אזרח אפגני בן 37 בחשד שניסה להצית בית כנסת בעיר וופרטל שבמערב המדינה. כך דווח בסוכנות הידיעות הצרפתית.

על פי המשטרה המקומית, החשוד שפך חומר דליק על מדרגות הכניסה המשנית של בית הכנסת והצית אותו. האש כובתה במהירות על ידי מתפללים במקום. לא דווח על נפגעים והנזק שהנגרם למבנה הוגדר מינימלי.

החשוד, המוכר למשטרה, נעצר בסמוך לבית הכנסת מיד לאחר האירוע. מהממצאים הראשוניים עולה כי החשוד פעל לבדו.

נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוזף שוסטר, גינה את התקרית ואמר כי האירוע ממחיש את "הנורמליזציה ההולכת וגוברת של השנאה כלפי יהודים" במדינה.