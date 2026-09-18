סקר שערך מכון "לזר מחקרים" עבור העיתון "מעריב" והתפרסם הבוקר (שישי) מצא כי מגמת הירידה של הליכוד נמשכת, והשבוע היא מקבלת 18 מנדטים בלבד.

עם זאת, גוש הקואליציה נשאר יציב בשל התחזקותה של מפלגת הציונות הדתית-זהות ל-6 מנדטים.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום, הייתה מפלגת "ישר!" מקבלת 23 מנדטים, הליכוד 18, ביחד 13, הדמוקרטים 9 וישראל ביתנו 9.

עוצמה יהודית זוכה בסקר ל-8 מנדטים, יהדות התורה 7, ש"ס 7, רשימה ערבית משותפת 7, הציונות הדתית וזהות 6, רע"מ 5, עמך ישראל 4. גם מפלגת המילואימניקים-כלכלית עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

גוש קואליציית נתניהו כולל וינטר זוכה ל-50 מנדטים, גוש האופוזיציה עם 54, המפלגות הערביות עם 12, והמילואימניקים-הכלכלית שעדיין לא ברור לאיזה גוש תלך עם 4.