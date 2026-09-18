עמיחי עטיה, בנם של שגית ויונה, תלמיד כיתה י"ב בישיבת חיצים ותושב איתמר בשומרון, נהרג הלילה (שישי) באירוע דריסה במתחם הקניות "וילג'" בחדרה. הוא הותיר אחריו 5 אחים ואחיות, בהם אח תאום.

על פי הפרטים הראשוניים שנמסרו מהזירה, נהג טנדר בן מיעוטים פגע בקבוצת נערים הולכי רגל בעת ששבו מאירוע סליחות. בתחילה עלה חשד כי ייתכן שמדובר בדריסה מכוונת, ואנשי שב"כ הגיעו גם הם למקום לבדיקת נסיבות האירוע.

בהמשך מסרה המשטרה כי מחקירתה הראשונית עולה תמונה אחרת, ולפיה האירוע החל בעימות בין הצדדים. במהלך העימות נדרס עטיה ובהמשך בוצע ירי במקום לעבר נהג הרכב שנמלט.

צוותי מד"א העניקו לעטיה טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה ממושכות. הוא פונה לבית החולים הלל יפה תוך כדי פעולות החייאה, אך בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו.

נהג הרכב נפצע באורח קל כתוצאה מהירי ופונה לקבלת טיפול רפואי.

מודעת האבל של הישיבה צילום: ללא קרדיט

כוחות משטרה גדולים מתחנת חדרה הגיעו לזירה, אספו ממצאים ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. בתום הערכת מצב הוחלט כי החקירה תועבר לטיפול ימ"ר מנשה.

במשטרה הדגישו כי על פי החשד והרקע הנבדקים בשלב זה, מדובר באירוע פלילי ואין חשד לאירוע פח"ע.

פראמדיקית מד"א יסכה בן נון וחובשי רפואת חירום במד"א ויקטור גולץ ויונתן ינקלביץ סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הפצוע ששכב בחניית מרכז מסחרי לאחר שנפגע מרכב, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלת ראש קשה".

"מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש", הוסיפו.

מישיבת חיצים נמסר: "משפחת חיצים מבכה את מותו של תלמידינו האהוב, עמיחי עטיה הי"ד, שעלה בסערה השמימה מתוך קדושה וטהרה בסיום מעמד הסליחות. עמיחי הי"ד עם החן המיוחד והחיוך התמידי היה אהוב על כל סובביו ומלא בתשוקה וחיבור עז לגאולת הארץ. בבניין הארץ ננוחם".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אנחנו המומים וכואבים. עמיחי היה נער צעיר שכל החיים היו לפניו. הוא יצא יחד עם חבריו לערב סליחות ולא שב הביתה. אנחנו מחבקים את הוריו, שגית ויונה, את אחיו ואחיותיו, את חבריו ואת קהילת איתמר כולה. שוחחתי עם ראש עיריית חדרה ואנחנו עומדים בקשר עם כלל הגורמים כדי לתת את המענה הטוב ביותר. מועצת שומרון תלווה את המשפחה ואת הקהילה בכל מה שיידרש. יהי זכרו ברוך".

מהיישוב איתמר נמסר: "קהילת איתמר כולה כואבת והמומה על פטירתו הטראגית של עמיחי עטיה ז"ל, בן היישוב ותלמיד ישיבת חיצים. עמיחי היה נער אהוב, ערכי ותוסס, דמות משמעותית בקרב בני הנוער ביישוב ומדריך פעיל בסניף. הוא היה שותף מלא בחיי הקהילה, אהוב על חבריו ומוערך על ידי הסובבים אותו, והותיר חותם עמוק בזמן שהיה חלק מחיי היישוב. משפחת עטיה כולה היא משפחה אהובה ומשמעותית מאוד בקהילת איתמר".

עוד נמסר כי "מאז היוודע האסון, הנהגת היישוב, צוותי הקהילה וגורמי המקצוע מלווים את המשפחה, את חבריו של עמיחי ואת בני הנוער, וימשיכו לעמוד לצדם בכל שיידרש. בשעה הקשה הזאת קהילת איתמר מחבקת את הוריו, שגית ויונה, את אחיו ואחיותיו ואת המשפחה כולה, ומתאבלת איתם על האובדן הכבד. יהי זכרו של עמיחי ברוך".