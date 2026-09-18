יש סיפורים שהזמן לא מוחק. הוא רק מלמד אותנו לחיות לידם:

לקראת יום כיפור אנחנו רגילים לדבר על סליחה, על חשבון נפש, על מילים שאמרנו ועל אנשים שפגענו בהם, אבל יש פגיעות שלא נולדות מכעס רגעי, אלא דווקא ממקום שמתחפש לדאגה, לכבוד המשפחה, ל"רצון בטובת הילד".

לפעמים דווקא שם מסתתרת אחת הפגיעות העמוקות ביותר.

לפני כמה ימים כתבה לי אישה, נקרא לה לבונה. היא סיפרה שיש אישה אחת שהיא חושבת עליה בכל יום כיפור:

מדובר על האמא של הבחור שאותו אהבה פעם ורצתה להינשא לו. זו הייתה אהבה רצינית. שניהם ידעו שהם רוצים לבנות יחד בית.

אלא שאז נכנסה לתמונה אמו של הבחור: המשפחה שלו הייתה, כהגדרתה, "משפחה נחשבת". רחביה. אבא פרופסור. אמא אקדמאית. בית של ספרים, תארים, קשרים וייחוס.

והיא? היא גדלה בפסגת זאב, בבית פשוט. הורים שעבדו קשה, בלי תארים נוצצים ובלי שמות מרשימים לשלוף בארוחת שבת. וזה הספיק לאם כדי לקבוע שהיא "לא ברמה". בהתחלה היו הסתייגויות. אחר כך לחצים. אחר כך בכי. לבסוף הגיע האיום: אם תתחתנו, אל תבנו על שקל מאיתנו.

וכשזוג צעיר חושב על חתונה, דירה ותחילת חיים, כסף הוא לא רק כסף. הוא יכול להפוך למנוף. במקרה הזה, הוא הפך לנשק. לבונה ראתה את האיש שהיא אוהבת נקרע בינה לבין אמו. עוד שיחה, עוד ריב, עוד "אולי נחכה", עוד "תנסי להבין אותה". עד שנשברה.

לא מפני שהפסיקה לאהוב אותו. מפני שהתעייפה להילחם על הזכות להיות ראויה בעיני אנשים שכבר החליטו מי היא לפי הכתובת, המשפחה והרקע. השנים עברו. לבונה נישאה לאדם אחר, הקימה בית, ונולדו להם חמישה ילדים. היא אינה מחכה לעבר ואינה מבקשת להשיב אותו. אבל ביום כיפור חוזר אליה העלבון.

לפני כמה שנים שמעה שאותו בחור עדיין רווק. אין בזה שמחה, היא אומרת. אין שום ניצחון בבדידות של אדם שפעם אהבת. יש רק שאלה אחת שמסרבת להיעלם: בשביל מה? בשביל רחביה? בשביל התואר? בשביל "מה יגידו"? בשביל תמונה משפחתית שנראית מספיק מכובדת? וזו, בעיניי, נקודת חשבון הנפש האמיתית.

כי יום כיפור אינו עוסק רק במי צעק על מי או מי שכח לבקש סליחה. הוא מזמין אותנו לבדוק גם את הדעות הקדומות שלנו, את הגאווה, ואת המחירים שאחרים שילמו כדי שאנחנו נרגיש מכובדים.

הורים רוצים בטובת הילדים שלהם. רובם באמת רוצים.

אבל לפעמים, בלי לשים לב, "טובת הילד" הופכת ל"טוב כפי שאני מגדיר אותו". משם הדרך קצרה להתערבות, לשליטה, לאיומים ולמחיקה של הבחירה של הילד הבוגר.

ייחוס הוא דבר יפה כשהוא מחייב אדם להיות ראוי יותר, לא כשהוא משמש אותו כדי להרגיש ראוי יותר מאחרים.

משפחה פשוטה יכולה להיות אצילית. אדם בלי תואר יכול להיות אדם גדול. ובית שלא נמצא בשכונה הנכונה יכול להיות מלא בכבוד, חסד, חום ויראת שמים יותר מבתים שמתהדרים בכל התארים שבעולם.

ביום כיפור אנחנו אומרים "על חטא". אולי כדאי להוסיף לחשבון הנפש גם את המקומות שבהם פגענו בשם הדאגה, שלטנו בשם האהבה ושפטנו אדם לפי האריזה במקום לפי הלב.

ולפעמים, לפני שהורה מונע מילדו אהבה בשם "העתיד שלו", כדאי שיעצור וישאל את עצמו שאלה אחת פשוטה: האם אני באמת שומר עליו, או שאני שומר על התמונה שציירתי לעצמי עבורו? וללבונה, שמסיימת את סיפורה בלי נקמה ובלי שמחה לאיד, נשארה רק תפילה אחת: הלוואי שגם הוא ימצא את האחת שלו.