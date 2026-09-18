סא"ל במיל' מאיר אינדור, מארגון נפגעי הטרור אלמגור, קורא לרשויות החוק לפעול בכלים משפטיים נגד צלמים המתעדים חיילים ביהודה ושומרון בניגוד לדרישתם, ובפרט כאשר התמונות מתפרסמות גם מחוץ לישראל.

לטענת אינדור, בתקופה האחרונה פועלים באזור צלמים זרים וישראלים מטעם הרשות הפלסטינית או גורמים עוינים לישראל ממדינות שונות, ומתעדים חיילים במחסומים ובעמדות הגנה.

לדבריו, חלק מהחיילים המוצבים במקומות הללו משתייכים ליחידות מודיעין ומגיעים לתגבר את הכוחות בתקופות של מתיחות.

באלמגור טוענים כי פעילות הצילום מחייבת התייחסות הן משיקולי ביטחון שדה והן בשל זכויותיהם של החיילים והשוטרים המצולמים. עוד נטען כי בחלק מהמקרים נעשה שימוש בתיעוד כדי לאיים על לוחמים בהליכים משפטיים מחוץ לישראל.

אינדור אמר: "יש לתדרך את החיילים והשוטרים על זכויותיהם שלא להיות מצולמים עם יכולות אכיפה להפסיק מיידית את הצילומים. וצלם שלא נענה לדרישת הלוחמים, וצילם, אם בסתר ואם בגלוי, יידע שהוא עלול להיעצר לחקירה ולפתיחת הליכים משפטיים, בשל הפרת צרכי בטחון שדה ובשל פגיעה בזכויות הפרט, הנמצאות בספר החוקים של ישראל".

לדבריו, על רשויות החוק להעניק לחיילים כלים להתמודדות עם צילום מסוג זה ולבחון נקיטת צעדים משפטיים כאשר צלם ממשיך לתעד לאחר שנדרש להפסיק.