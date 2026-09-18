הרבנית ימימה מזרחי בחרה להגיב לסערה סביב הסרט נז"א בדרך משלה. במהלך שיעור שקיימה בשדות נגב היא הזמינה את המשתתפות לעמוד ולמחוא כפיים.

"פתחתי היום במשימה מיוחדת - כולנו עומדות עכשיו ומוחאות כפיים לעם המופלא הזה, לכל הנשים השכולות שבקהל, לנשי המגוייסים, הפצועים וההלומים, לכל האימהות והבנות, לפחות 25 דקות", כתבה הרבנית.

הרבנית מזרחי הסבירה את הבחירה במחווה: "כי אם בוונציה אפשר למחוא כפיים לשקר, אנחנו חייבות למחות מפה, ולמחוא ולמחוא ולמחוא". באירוע הופיעה גם הזמרת דין דין אביב.

במסגרת סיור ביהודה ושומרון עם חברי רשימת "עמך ישראל", הגיע יו"ר המפלגה עופר וינטר למכינת בני דוד, שם פגש את רבני המכינה ומאות מחניכיה. וינטר, בוגר מחזור ב' של המכינה, שיתף את התלמידים בחוויותיו מתקופת לימודיו במקום.

וינטר, שיעשה כמדי שנה את יום הכיפורים בעלי, נפגש בסיום הסיור עם ראשי המכינה הרב יגאל לוינשטיין, הרב אלי סדן ורבנים ומחנכים נוספים. במהלך שיחה עם תלמידי הישיבה הבהיר: "מי שיעלה על הדעת להרים אצבע על מכינת עלי ימצא אותי מולו בכל הכוח".

וינטר במכינת עלי צילום: ללא קרדיט

וינטר במפגש עם הרבנים צילום: ללא קרדיט

מבנה חדש של תנועת הנוער בני עקיבא נחנך בשכונת גוננים בירושלים. בטקס השתתפו ראש העיר משה ליאון, חבר מועצת העיר אריה קינג, מזכ"ל בני עקיבא יגאל קליין, נציגי התנועה, חניכים, הורים ובוגרי הסניף.

המבנה, ברחוב אלכסנדריון 21, ישמש את חניכי הסניף לפעילות חינוכית וחברתית, התנדבות ועשייה קהילתית, וכן לחיזוק הקשר בין בני ובנות הנוער, משפחות הסניף ותושבי השכונה.

חנוכת המבנה החדש צילום: ארנון בוסאני

רעות בן חיים, מועמדת הציונות הדתית לכנסת, השתתפה בכנס נשים בגדרה ושיתפה בחיבור האישי שלה לניגוני התפילה מבית אביה.

"יש משהו בניגונים המוכרים, מהילדות, שבאמת מרטטים לנו את הלב. אין כמו 'עת שערי רצון' מבית הכנסת של אבא שלי ע"ה. יש משהו בניגון שנספג בשנים הרכות שלנו שבאמת יפתח לנו את הלב".

רעות בן חיים נשים ללא קרדיט

העברת שרביט באפרתה: הגננת טלי שכטר תחליף את ד"ר יערה שילה, היוצאת לשבתון, בתפקיד רכזת תוכנית "ראשית" במכללת אפרתה - תוכנית לתואר ראשון למנהלות מעון ולתומכות חינוך בחוג לגיל הרך.

ד"ר יערה שילה ייסדה את התוכנית לפני כעשור. שכטר, אשת חינוך בעלת 36 שנות ניסיון בתחום הגיל הרך, שימשה גננת מובילה, מדריכה ומנחת "הגן העתידי" במחוז ירושלים וזכתה בפרס החינוך הארצי על ניהול תוך חדשנות פדגוגית ואמונה בכל ילד.

מעבירים מקל באפרתה צילום: דוברות

אבישי יפה, מפקד צוות בפלגת "אבנט" החרדית, הצטרף לאברהם פריד לביצוע משותף של "תחזיק חזק". הביצוע נערך במסגרת יום ישיבה לחיילים חרדים שקיימו איגוד "שומר ישראל" ועמותת נצח.

צפו: המפקד בפלוגה החרדית שר לצד אברהם פריד

תלמידי ישיבת בני עקיבא נווה הרצוג התאחדו לביצוע מוזיקלי של מחרוזת שירי תפילה והתעוררות. בסיום הסרטון בירך ראש הישיבה, הרב שרון צברי, את התלמידים, את משפחותיהם ואת כלל הצופים בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

השיבנו אליך | ישיבת בני עקיבא נווה הרצוג

ארבעה תלמידי ישיבת ההסדר מאיר הראל במודיעין סיימו השבוע את מסלול הפרמדיקים לבני הישיבות. בישיבה ציינו כי המסלול מתקיים על רקע הצורך בפרמדיקים גברים במערך המתמרן, כדי לעמוד בפקודת השירות המשותף.

הרב שנוולד עם הפרמדיקים צילום: ללא

הרב אברהם עמרוסי הוכתר לרב קהילת "קול אביתר" שבדרום גבעת שמואל. הקהילה, המונה כיום כמאה וחמישים משפחות, הוקמה לזכרו של החייל אביתר יוספי ז"ל.

הרב עמרוסי, יליד צפת, למד בישיבה התיכונית בחיספין ושירת כלוחם ביחידת אגוז. מעמד ההכתרה נערך בהשתתפות אביו, הרב רחמים עמרוסי מצפת.