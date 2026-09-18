הסרטון שעורר סערה מגיע כעת גם לפתחו של בית המשפט. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל היום (שישי) את עתירתה של אגם צרפי, בת 19 מירושלים הנאשמת במעורבות ברצח בניהו רזי ז"ל, והתערב באופן משמעותי בתנאי כליאתה.

במרכז הדיון עמד בין היתר התיעוד שפורסם מבית המעצר, שבו נראית צרפי כשהיא אזוקה ומובלת בידי אנשי שב"ס. הסרטון עורר ביקורת חריפה מצד ההגנה, שטענה כי מדובר בהתנהלות משפילה ובפגיעה בזכויותיה של מי שמשפטה עדיין מתנהל והיא נהנית מחזקת החפות.

בית המשפט מתח ביקורת על אופן ההתנהלות שתועדה והורה לשירות בתי הסוהר לבחון את האירוע ואת נסיבות הוצאת הסרטון לפרסום. בנוסף נדרש שב"ס לבחון את בקשתה של צרפי לקיים שיחות עם הוריה, לאחר שהוטל עליה איסור גורף בנושא. אבל ההחלטה לא הסתכמה בכך.

בית המשפט אסר להחזיק את צרפי בהפרדת יחיד, ובמקביל קיצר באופן דרמטי את תקופת ההפרדה הזוגית שנקבעה לה: במקום 30 ימים, היא תימשך שישה ימים נוספים בלבד.

ההחלטה מגיעה לאחר ימים סוערים סביב תנאי החזקתה של צרפי והסרטון שהופץ מהמעצר. בתיעוד נראתה הצעירה במסדרונות שב"ס כשהיא מוקפת באנשי ביטחון רעולי פנים, ובמהלכו נערך גם חיפוש בחפציה האישיים. לצד הפצת הסרטון נטען כי צרפי זוכה ל"יחס של מחבלים" - ניסוח שהוסיף לאש הציבורית סביב הפרשה.

מטעם ההגנה נמתחה ביקורת חריפה על התנהלות שב"ס. סנגוריה של צרפי טענו כי על אנשי השירות לכבד את החוק ואת חזקת החפות, והדגישו כי שאלת אחריותה הפלילית של הצעירה צריכה להתברר במסגרת ההליך המשפטי - ולא באמצעות סרטונים המופצים לציבור.

צרפי עומדת לדין בפרשת רצח בניהו רזי ז"ל ומואשמת, בין היתר, בעבירות חמורות הקשורות למותו. ההליך הפלילי נגדה עדיין מתנהל, והטענות המיוחסות לה טרם הוכרעו בפסק דין. כעת, לצד ההליך הפלילי החמור, נפתח למעשה גם דיון נפרד סביב האופן שבו מוחזקת הנאשמת מאחורי הסורגים - ובעיקר סביב הגבול שבין צורכי הביטחון והמשמעת של שב"ס לבין זכויותיו וכבודו של אדם המצוי במעצר.