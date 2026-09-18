שלי משל יוגב, אמה של ליבי כהן מגורי ז"ל שנרצחה ב-7 באוקטובר, פגשה הבוקר (שישי) את ראש אמ"ן לשעבר אהרון חליוה במהלך ריצה בפארק הירקון והטיחה בו דברים קשים.

"אתה יודע מי אני, ושמעת על ליבי. אתה גר קילומטר מהבית שלנו, ושלוש שנים מאז שהיא נרצחה לא טרחת פעם אחת לדבר איתנו", אמרה משל יוגב לחליוה.

היא השוותה את התנהלותו לזו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי. "בניגוד להרצי הלוי, שהתקשר ואמר 'אני מבקש לבוא'. איפה אתה? איפה היית? הבת שלי קבורה בגללך!".

משל יוגב המשיכה וקראה לחליוה לשאת באחריות: "אתה צריך להרגיש מושפל ולשאת באחריות, ולא לנשום ולהגיד 'אני רוצה לבוא אלייך, אני רוצה לבכות איתך, אני רוצה לבכות איתך כי אני סובל גם'. אתה צריך להגיד שאתה סובל כמוני! אתה לא מבין את זה?".

ליבי כהן מגורי נרצחה כשניסתה להימלט ממסיבת הנובה כשהיא בת 22 בלבד. רגעים לפני מותה היא התקשרה להוריה ואמרה להם שירו בה. היא ביקשה מהוריה לקרוא לתומר, אחיה התאום, ולמאיה אחותה הקטנה ואמרה:

"אני הולכת למות, אני רק רוצה שתקשיבו לי. אני אוהבת אותך יריב, אתה האבא הכי טוב שיכולתי לקבל. אמא, תפסיקי לצעוק, רק תקשיבי לי, את האמא הכי טובה שיכולנו לקבל. אל תשכחי להיות אמא טובה לתומר ולמאיה אחרי שאני אמות. תומר, איך זכינו לחיות יחד. אני אוהבת אותך. מאיה שלי, אל תשכחי לעולם שאת האוצר של חיי".

הוריה ביקשו ממנה לצאת מהרכב, להישכב על הכביש ולהעמיד פני מתה, אך המחבלים הגיעו אליה כדי לוודא הריגה מטווח אפס. היא אמרה לאימה "הם באים לירות בי שוב" ואז נשמע מעבר לטלפון מטח יריות חזק וממושך עד שהשיחה נותקה.