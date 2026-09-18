הלוויה של הנער המתוק עמיחי עטיה הי"ד

בישוב איתמר בשומרון מובא למנוחות עמיחי עטיה, בן 17 מאיתמר, שנדרס למוות במתחם הקניות "וילג".

רבו הרב מתניה בן שטרית מישיבת חיצים ספד לו "הדבר היחיד שנותר הוא לקחת איתנו מהמידות ומהאישיות שלך עמיחי...האישיות שלך, עמיחי, הייתה כל כך מיוחדת. אתה הארת פנים לכל אחד, חיוך מבויש שתמיד היה על הפנים שלך. ארץ ישראל הייתה כל כך חשובה לך. הייתה לך עין טובה על המציאות ואופטימיות מיוחדת כל כך".

בסיום דברי הפרידה נאמר: "תמיד נאמן לעצמך, היית בנחת, ברוגע בכל מצב. השתגענו מזה".

נפרדים מעמיחי עטיה ז"ל | החבר יצחק סילברס בהספד קורע לב

חברו של עמיחי, יצחק סילברס, נפרד ממנו בדברים כואבים וסיפר על החברות ביניהם ועל התכונות שאפיינו אותו. "כמה דברים טובים אני יכול לספר עליך, אבל אי אפשר", אמר. הוא חזר לימים שבהם עמיחי הגיע ליישוב ולחיבור המהיר שלו לסביבה. "אני זוכר שהגעת ליישוב, ורציתי להכניס אותך לשבט, ואיך נכנסת בכזו מהירות. איזה מלחמתי היית, אהבת את כולם".

נפרדים מעמיחי עטיה ז"ל | החברים שרים "שערי שמיים פתח"

לדבריו, בהמשך התהפכו התפקידים, ועמיחי היה זה שקיבל אותו והכניס אותו לחברה החדשה. "פתאום אחרי שנה, כשאני הגעתי לחיצים, הכנסת אותי והכרת לי את כל החברים ואת המורים. איך ידעת להקשיב לי". הוא סיפר גם על הוויכוחים הרבים ביניהם ועל הדרך שבה עמיחי נהג להגיב להם. "תמיד היינו מתווכחים. כשהייתי מתווכח איתך, היית פשוט מחייך ואומר: 'אתה צודק'". בהמשך הדגיש את הנחישות ואת עמוד השדרה של עמיחי. "איזה עמוד שדרה היה לך. לא נכנעת. היית מחייך ואומר: 'אל תדאג, הכל טוב'".

את דבריו חתם בזיכרונות מהמפגשים בביתו של עמיחי ומהשמחה שאפיינה אותם. "כל פעם שהיה משעמם במלחמה חיפשת איפה להתנדב. איזו שמחה הייתה לך".

נפרדים מעמיחי עטיה ז"ל | החבר עילאי כהן בהספד קורע לב

בדברי הפרידה מעמיחי סיפר חברו עילאי כהן על הזכות והחובה שהוא חש לספר על דמותו ועל הקושי להאמין שאיננו. "היית אדם טהור, היית ישר, תמיד שמח. אחד האנשים הכי חזקים שהכרנו כבר איננו".

"עמיחי, אחי היקר והאהוב", פתח את דבריו. "כמויות הסיפורים והדברים שחווינו יחד לא נגמרות. מרגישים חובה ענקית וזכות גדולה לעמוד פה ולספר לכולם מי הבן אדם שהיית".

הוא סיפר על הרגע שבו הבין כי עמיחי איננו. "קמתי היום בחמש בבוקר, האמנתי שקרה משהו. בהתחלה לא האמנתי לזה. אחד האנשים הכי חזקים שהכרנו כבר איננו".

בהמשך התייחס לעיתוי הקשה, סמוך ליום הכיפורים. "ערב שבת תשובה, ערב יום כיפור. הבן אדם הכי טהור שפגשתי כבר לא בינינו. עמיחי הלך יומיים לפני כיפור. אולי היה צריך את היום הזה כדי לעלות נקי לשמיים".

את דבריו חתם בתיאור דמותו של עמיחי והחיוך שליווה אותו. "היית אדם טהור. היית ישר, תמיד שמח. אין פעם אחת שלא ראיתי אותך עם חיוך ענק מרוח על הפנים".

לבונה אסתר, דודתו של עמיחי עטיה ז"ל, סיפרה בתוכנית "בחצי היום השישי" בכאן רשת ב' כי המשפחה טרם עודכנה בכל פרט האירוע. "אנחנו רק יודעים שקיבלנו בשורה מרה שרכב פגע בו, ואנחנו מחכים לתוצאות חקירה המשטרה", אמרה.

"עמיחי היה ילד מתוק מדבש עם חיוך כובש", סיפרה על אחיינה. "מגיל צעיר מאוד היה לו חוש הומור מעולה, והוא ידע לראות את הטוב דברים. הוא היה ילד שלא ויתר, מאוד חברותי ומוקף בחברים. הוא תמיד ידע להיות נעים ומאיר פנים".

"אני רוצה להודות על כל התמיכה המדהימה שאנחנו מקבלים מקהילת איתמר, שלא עוזבת לרגע את אחי ואשתו והילדים שלהם", הוסיפה, "כל החברים ששולחים הודעות, כל עם ישראל, תודה גדולה".