כלי הנדסי של כוחות צה"ל עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני בדרום לבנון. כתוצאה מהפיצוץ, נפצעו באורח קל שני לוחמי צה"ל.

הם פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. צה"ל תקף בתגובה תשתיות של ארגון הטרור.

מצה"ל נמסר כי מיד לאחר המקרה, הותקפו כמה תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום לבנון. בין התשתיות שהותקפו, לפי הצבא: עמדות תצפית ותשתיות טרור מהן פעלו מחבלי חיזבאללה לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור כנגד הכוחות.

בתגובה לפיצוץ מטען במרחב הביטחוני: צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון

"כוחות צה"ל ממשיכים להיות פרוסים במרחב הביטחוני בדרום לבנון בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל", נמסר מדובר צה"ל. "צה"ל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים ונשנים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו".