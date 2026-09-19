איציק בראשי, במאי מוערך בחטיבת החדשות של כאן, נהרג הבוקר (שבת) בתאונת אופניים בכביש 44 ליד מחלף נשרים. בראשי, בן 56, הניח אישה ושלושה ילדים.

בראשי, בן 54, שרכב על אופניים, נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים שמיר-אסף הרופא, שם הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. הנהג הפוגע, תושב המרכז בשנות ה-40 לחייו, עוכב לחקירה ושוחרר לחמישה ימי מעצר בית.

חובש מד"א אחמד חסנין סיפר: "הרוכב שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. התחלנו במתן טיפול רפואי שכלל סיוע בהנשמה, חבישות ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי, כשמצבו מוגדר קשה".

בהנהלת "כאן" תאגיד השידור הישראלי ספדו לו: "כאן חדשות אבלה על מותו של חברנו. בראשי, מהבימאים המקצועיים והמוכשרים של כאן חדשות, הצטרף אל תאגיד השידור כמעט עם הקמתו, בשנת 2018. מאז, ליווה את שידורינו במקצועיות ומחויבות - בשגרה ובמלחמה".

"כאן חדשות שולחת תנחומים לרעייתו, שירלי, לילדיו - קרן, רועי ואיתי, לבני משפחתו, לחבריו ולכל עמיתיו לעבודה", נכתב עוד בהודעה.

"יש רגעים בעבודה שהופכים אותך לפחות ציבורי והרבה יותר אישי", אמר הערב המגיש אורי לוי בפתח התוכנית "שרון ואורי" בכאן 11. "הבמאי איציק בראשי היה צריך להיות הבמאי שלנו בתוכנית היום, ממש עכשיו, לשבת כאן מעלינו בתאגיד, לחלק לנו הוראות לביצוע השידור. אבל הבוקר קיבלנו את ההודעה הקשה - איציק בראשי נהרג בתאונת אופניים שהיו אהבת חייו. ולנו, לנו קשה קשה להתאושש".

"כל שבת הייתי משוחחת כאן עם איציק תוך כדי השידור על המסלול שהוא רכב בו בבוקר, על מזג האוויר שליווה אותו ואת חבריו, על החוויות מאותה רכיבה", הוסיפה שרון וכסלר בשידור. "איציק היה בחור מקסים, לבבי, שתמיד היה תענוג לדבר איתו וכמובן איש מקצוע מעולה".

גם העיתונאית אילה חסון ספדה לבראשי בפוסט בפייסבוק. "את היום הזה התחלנו עם בשורה מרה. איציק בראשי, הבמאי האהוב שלנו מהחדשות, נהרג בתאונת דרכים שעה שרכב על אופניו. רגע אחד חיבוק ואיחולי שנה טובה, וברגע האחר מותיר משפחה, רעיה ושלושה ילדים", כתבה.

"הלב שלי דואב. איש משפחה, אב מסור, איש מקצוע מעולה והכי חשוב אדם טוב, חבר. נוח על משכבך בשלום, בראשי יקר. תחסר לי מאוד".