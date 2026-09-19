לאחר שהנשיא טראמפ איים לכבוש את גרינלנד, ארה"ב ודנמרק הודיעו על הסכם סביב מדינת האי.

פרטי ההסכם עדיין לא פורסמו במלואם, אולם על פי הנשיא טראמפ וגורמים בבית הלבן ההסכם יעניק לארה"ב גישה קבועה לגרינלנד, יאפשר למטוסים אמריקאים לטוס מעל האי, וימנע מיריביה של ארה"ב נוכחות צבאית או אפשרות לבצע השקעות שעלולות לסכן את ארה"ב.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ כי "אני שמח להודיע ​​כי ארה"ב הגיעה להסכם עם דנמרק וגרינלנד, המעניק לארה"ב שליטה קבועה על הביטחון ועל כל צורך אחר בגרינלנד, ובכך נותן מענה מלא לכל החששות הרבים שלנו. לא תהיה לכך שום עלות עבור ארה"ב! בנוסף, מעתה ואילך, שום יריב של ארה"ב לא יוכל לעולם להחזיק בסיס בגרינלנד, לקיים נוכחות צבאית בה או לבצע השקעות רגישות בשטחה, ללא אישורנו המפורש בכתב".

מזכיר המדינה, מרקו רוביו, כינה את העסקה "ניצחון ענק" והוסיף כי "גרינלנד תהיה לנצח חלק מאזור ההגנה האסטרטגי של צפון אמריקה ותדיר כל יריב ממנה ומהאזור הסובב אותה. הסכם זה מטפל לצמיתות ובמלואו בחששות הביטחון הלאומיים שלנו בגרינלנד".

ראש ממשלת דנמרק, מטה פרדריקסן, אישרה כי ההסכם על גרינלנד ייתחם בשבוע הקרוב, במהלך כינוס העצרת הכללית של האו"ם. "ההסכם מחזק את הביטחון המשותף שלנו באזור הארקטי ובצפון האוקיינוס ​​האטלנטי, ובמקביל מכיר בריבונות ובשלמותה הטריטוריאלית של הממלכה ובזכותו של העם הגרינלנדי להגדרה עצמית", אמרה פרדריקסן.