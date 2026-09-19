נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסלים את העימות עם התקשורת האמריקנית: בהודעה חריגה שפרסם ברשת החברתית Truth Social, הכריז טראמפ כי החליט לאסור באופן מיידי את כניסתם של כתבי CNN, אתר החדשות Politico וערוץ MS NOW למסיבות העיתונאים ולתדרוכים המתקיימים בבית הלבן.

לדברי טראמפ, ההחלטה התקבלה בעקבות מה שהגדיר כ"שקרים בלתי פוסקים" ו"דיווחי פייק ניוז" נגדו, נגד ממשלו ונגד ארצות הברית. "אסור שכלי תקשורת יוכלו לכתוב או לדווח ללא הרף בדיות ושקרים בעת שהם מסקרים את נשיא ארצות הברית", כתב, והבהיר כי ייתכן שכלי תקשורת נוספים ייאסרו בעתיד מלהיכנס לבית הלבן אם ימשיכו, לדבריו, להפיץ "פייק ניוז".

בפוסט תקף טראמפ בחריפות את שלושת כלי התקשורת. את CNN כינה "מפיצת פייק ניוז", לעג ל-MS NOW בעקבות שינוי שמה מ-MSNBC וטען כי מדובר ברשת שאיבדה את אמינותה וצופיה. ביחס ל-Politico טען כי נהנתה ממינוי ממשלתי בשווי מיליוני דולרים בתקופת ממשל ביידן, וטען כי מדובר ב"שחיתות".

ההחלטה עוררה תגובות חריפות מצד כלי התקשורת שנכללו ברשימה. ברשת CNN מסרו כי הם עומדים באופן מלא מאחורי כתבי הבית הלבן שלהם והדגישו כי חופש העיתונות מוגן בחוקה האמריקנית. "אם האיסור עליו איים הנשיא טראמפ ייושם בפועל, תהיה זו פגיעה בלתי חוקית בזכות יסוד המוגנת על ידי התיקון הראשון לחוקה", נמסר מהרשת.

גם ב-Politico דחו את המהלך והבהירו כי ימשיכו לסקר את הבית הלבן באופן מקצועי. "נמשיך לדווח בצורה הוגנת ונגן בנחישות על זכויותינו על פי התיקון הראשון לחוקה מול כל ניסיון להגביל אותן", נמסר.