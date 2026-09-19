"סינגפור איירליינס" היא חברת התעופה הטובה ביותר בשנת 2026. בטקס רשמי בלונדון הוענקו פרסי "חברות התעופה הטובות בעולם" לפי דירוג סקייטרקס, ארגון דירוג התעופה הבינלאומי.

הפרסים, המכונים "האוסקר של ענף התעופה", מבוססים על דירוג שהעניקו מאות אלפי נוסעים לפי קטגרויות שונות ובהן רמת השירות, נוחות המושבים, הליך הצ'ק אין, רמת האוכל במטוסים ועוד. חברת התעופה האסייתית "סינגפור איירליינס" זכתה במקום הראשון לשנת 2026.

זו הפעם השישית שהחברה זוכה בתואר "חברת התעופה הטובה בעולם". במקום השני נמצאת חברת "קטאר איירווייז", שזכתה בשנה שעברה במקום הראשון. חברות התעופה האסייתיות והמזרח תיכוניות שולטות ברשימה של שנת 2026, כאשר רק שש חברות תעופה אירופאיות הצליחו להיכנס לדירוג 20 החברות הטובות בעולם. מעל 300 חברות תעופה מרחבי העולם נבדקו במהלך הסקר השנה, ואף חברה ישראלית לא הצליחה להשתחל לדירוג.

את המקום השלישי ברשימה תופסת חברת "קתאי פסיפיק" מהונג קונג, ואת המקום הרביעי חברת "אול ניפון איירווייז" היפנית. את החמישיה הראשונה משלימה חברת "טורקיש איירליינס". במקום השישי נמצאת "אמירטס" של איחוד האמירויות הערביות, בעוד את המקום השביעי תופסת חברת התעופה הצרפתית "אייר פראנס".

את העשיריה הראשונה משלימות "היינאן איירליינס" הסינית, ומיד אחריה "יפן איירליינס" וכן "קוריאן אייר". חברת Vueling, שבסיסה בספרד, זכתה בפרס חברת התעופה הזולה ביותר באירופה. ואם חשוב לכם אינטרנט על המטוס, חברת "קטאר איירווייז" זכתה בפרס על האינטרנט המהיר והטוב ביותר על סיפון המטוס.