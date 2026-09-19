אזהרה יוצאת דופן מגיעה דווקא מאחד האנשים המזוהים ביותר עם התמיכה בישראל בוושינגטון. חבר הקונגרס הדמוקרטי בראד שרמן, הנחשב במשך שנים לאחד מידידיה הגדולים של ישראל בבית הנבחרים, קורא לישראלים להתעורר לנוכח השינוי הדרמטי שמתחולל בדעת הקהל האמריקנית.

בשרשור שפרסם ברשת X, הפנה שרמן לקטע ששודר ב-CNN ובו הוצגו נתונים המצביעים על שחיקה חסרת תקדים באהדה לישראל בקרב הציבור האמריקני. "תרגמו את זה לעברית", כתב, והוסיף כי כל נבחר ציבור וכל אזרח בישראל צריכים לצפות בנתונים הללו ולהבין את משמעותם.

שרמן סיפר כי שוחח לאחרונה עם שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, והתרשם כי בישראל עדיין לא מפנימים את עוצמת השינוי. "אני לא חושב שהישראלים מבינים מה עומד על הפרק", הזהיר.

לדבריו, הסכנה אינה מסתכמת בשאלת הסיוע הביטחוני האמריקני. הוא הזהיר כי אם מגמת השחיקה תימשך, היא עלולה להשפיע גם על התמיכה המדינית בישראל, על הנגישות לאמצעי לחימה אמריקניים ועל מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית.

שרמן לא חסך ביקורת גם כלפי התנהלות הממשלה הישראלית. הוא טען כי ישראל אינה משקיעה די במערך ההסברה ובפעילות משרד החוץ, והזהיר כי התבטאויות והתנהלות של גורמים בממשלה גורמות לנזק מתמשך. בין היתר הגדיר את נוכחותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בממשלה כ"סיכון קיומי", וסיכם: "ישראל אינה יכולה להתקיים ללא ידידים בעולם".

ברקע לדבריו הוצגו ב-CNN נתונים מסקרים של מכוני מחקר מובילים בארצות הברית, המלמדים על היפוך מגמה חד. בעוד שבשנת 2018 נהנתה ישראל ממאזן אהדה חיובי של יותר מ-50 נקודות, כיום המאזן שלילי ועומד על כ-16- נקודות - שינוי דרמטי בתוך שמונה שנים.

לפי הנתונים שהובאו, לראשונה רוב הציבור האמריקני מחזיק בעמדה שלילית כלפי ישראל, ובסקרים נוספים אף נמצא כי 55% מהאמריקנים סבורים שיש לצמצם או להפסיק את הסיוע הצבאי לישראל.