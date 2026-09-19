סערה באולפן הטלוויזיה בעקבות העימות הציבורי סביב הסרט הכואב שעסק בבכירת השב"כ לשעבר מירה שושני ובטענות שהשמיעה נגדה חברת הכנסת טלי גוטליב על בגידה לכאורה שהביאה למתקפת החמאס האכזרית בשמחת תורה.

המגישה מעיין אדם שאיבדה את אחותה מפל ז"ל בטבח 7 באוקטובר, עמדה לצדה של שושני, שאיבדה אף היא את בתה באותה שבת ותקפה את גוטליב "היא הבן אדם הכי מכוער מבפנים שאני שמעתי בחיים שלי", אמרה על גוטליב בשידור חי. "כלומניקית ומכוערת כזאת לא יכולה להכאיב למירה. כבר כל כך כואב לה, אי אפשר להכאיב לנו יותר".

בהמשך החריפה אדם את דבריה וטענה כי בעוד תרומתה של שושני למדינת ישראל תיזכר לאורך שנים, גורלה הציבורי של גוטליב יהיה שונה לחלוטין.

"ההיסטוריה תשכח את טלי גוטליב", אמרה. "היא תהיה עוד בדיחה, עוד חרצוף שצועק ולא השפיע ולא עשה דבר. אנשים שמחרבים את מה שטוב, אף פעם לא מצליחים להישאר כאן ולהשפיע".

אדם הדגישה כי מבחינתה אין מקום להשוואה בין השתיים. "היא כלום ושום דבר לעומת האישה הענקית הזאת, מול התרומה שלה למדינת ישראל ומול האובדן שלה", אמרה בהתייחסה למירה שושני.

לקראת סיום דבריה פנתה אדם גם לכלי התקשורת וקראה להפסיק להעניק במה לגוטליב. "אי אפשר לדבר עליה יותר, אי אפשר לשמוע עליה יותר, אי אפשר לתת לה מקום יותר. אני מתחננת - תפסיקו להתייחס אליה כבר".