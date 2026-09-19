פברואר 2017: אלאור אזריה בבית הדין הצבאי

כמעט עשור לאחר הפרשה שטלטלה את המדינה, נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט להיעתר לבקשתו של אלאור אזריה ולקצר את תקופת המחיקה ברישום הפלילי שלו.

הרצוג חתם הערב על ההחלטה, ערב יום הכיפורים. בבית הנשיא הסבירו כי היא התקבלה לאחר בחינת מכלול נסיבות המקרה, וברוח ימי הרחמים והסליחות.

במרכז השיקולים עמד הזמן הרב שחלף מאז הפרשה, העובדה שאזריה נשא בעונש שנגזר עליו ותקופת ההתיישנות על העבירות שביצע, שכבר חלפה. הנשיא התחשב גם בשינויים שחלו במהלך השנים בחייו האישיים והמשפחתיים של אזריה ובבקשתו להסיר את החסמים הניצבים בפניו בתחום התעסוקה.

בפנייתו להרצוג התייחס אזריה גם לערכי צה"ל. הוא הדגיש כי הוא מכבד אותם וכי הם יקרים לו, וכי כיום, כאב לשני ילדים קטנים, הוא מבקש לחנך גם אותם לאורם. לצד זאת הביע צער על השלכותיה הקשות של הפרשה.

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זו אינה הפעם הראשונה שבה אזריה פונה לנשיא המדינה. כבר בפנייתו הקודמת לנשיא ראובן ריבלין הוא כתב כי במבט לאחור הירי היה טעות מבצעית וכי בדיעבד לא היה מבצע אותו. שיקול נוסף בהחלטתו של הרצוג היה הנסיבות הרפואיות המורכבות שעימן התמודדה משפחת אזריה במהלך השנים. הנשיא סבר כי בחלוף כעשור, לאחר שאזריה נשא בעונשו ושילם את חובו לחברה, ולאחר שעונשו כבר קוצר בידי הרמטכ"ל דאז רא"ל גדי איזנקוט, ניתן לאפשר לו להמשיך בחייו.

עם זאת, הרצוג ביקש להבהיר כי החלטתו אינה משנה את ההתייחסות להליך המשפטי שהתנהל בפרשה. לדבריו, אין במהלך משום ערעור על פסק הדין או בחינה מחודשת שלו.

הנשיא הדגיש את חשיבותה של מערכת המשפט הצבאית בשמירה על שלטון החוק ועל ערכי צה"ל, ובפרט על עקרון טוהר הנשק. הוא הבהיר כי מוסד החנינה הוא "מוסד של חסד" ואינו משמש ערכאת ערעור. גם אזריה עצמו הבהיר בפנייתו כי אין בכוונתו לפתוח מחדש את הפרשה.

בסופו של דבר קיבל הרצוג את המלצתו של שר הביטחון ישראל כץ והורה על קיצור מיידי של תקופת הרישום הפלילי של אזריה. שר הביטחון ישראל כ"ץ בירך על ההחלטה. לדבריו, מדובר ב"החלטה נכונה, אנושית וראויה", המאפשרת לאזריה לפתוח דף חדש לאחר שריצה את עונשו. כ"ץ ציין כי אזריה שירת כלוחם וכחובש קרבי בחטיבת כפיר, ואמר כי לאחר עשור הגיע הזמן לאפשר לו לשקם את חייו. לדבריו, החנינה מעבירה מסר ללוחמי צה"ל ולמשפחותיהם: "אנחנו לא מפקירים לוחמים ולא משאירים אותם מאחור".