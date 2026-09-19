צה"ל ושב"כ חושפים כי המחבל נאא'ל אבו עביד, מפקד חטיבת רפיח שחוסל השבוע ברצועת עזה, היה מעורב במשך שנים בהחזקתם של חיילי צה"ל ואזרחים ישראלים שנחטפו לרצועה.

המידע נחשף בעקבות מחקר מודיעיני ממושך של צה"ל ושב"כ, ומצביע בין היתר על מעורבותו של אבו עביד בהחזקתו של סגן הדר גולדין ז"ל בידי חמאס.

בשנת 2014 שימש אבו עביד כסגן מפקד חטיבת רפיח, ובמסגרת תפקידו לקח חלק בהחזקתו של גולדין.

מעורבותו בהחזקת חטופים נמשכה גם במהלך המלחמה שפרצה בשבעה באוקטובר. לפי צה"ל ושב"כ, אבו עביד היה מעורב בהחזקתם של כמה חטופים, בהם רס"ל נמרוד כהן, שהוחזק בתשתית תת-קרקעית במרחב רפיח.

בצה"ל ובשב"כ מגדירים את חיסולו של אבו עביד "סגירת מעגל חשובה", ומבהירים כי ימשיכו לפעול נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח 7 באוקטובר.