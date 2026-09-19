רשת לא כשרה שפותחת סניף כשר זה כבר סיפור בפני עצמו. צ'אנטרו, רשת ההמבורגרים של השף חמאדהעתמאנה מכפר קרע, פתחה בחדרה סניף אקספרס בהשגחת רבנות חדרה.

שמונה מקומות על הבר, שולחנות פיקניק בחוץ עם שמשיות, הזמנות בקיוסק שירות עצמי, ואפס בירה. מי שתכנן לשטוף את ההמבורגר, שיעשה את זה בחוץ.

הבעיה שלי, ואני לא מתנצלת עליה, היא הגבינות. מה שבסניפים הלא כשרים הוא גבינה, הומר כאן לגבינה טבעונית. לכן הבאתי איתי את שימי, שיטעם במקומי. שימי טעם והכריז: "בואנה, יש לזה טעם של שמנת". נלחצתי. ביררתי בלחש "בדקת שזו לא שמנת באמת?" הוא לא בדק. אבל אנחנו סומכים על תעודת הכשרות של הרבנות שתלויה כאן מעלינו בגאווה.

אז שימי לקח את צ'אנטרו בורגר, 200 גרם אנטריקוט על מצע צ'דר ושמנת פטריות טבעוניות, ששוחה בשלולית רוטב, מושחת ככל שזה נשמע. הוא קיבל כפפות, אני לא. בסוף הוא הודה שהוא מעדיף את ההמבורגר בטעם של בשר, אז הזמנו עוד אחד, בלי שלולית השחיתות.

אני לקחתי את מקסיקו בורגר, עם חלפיניו ואיולי צ'יפוטלה, וביקשתי סלט. הגיע סלט הגון וראוי עם חסה, עגבניות, מלפפון חמוץ ובצל סגול, ורוטב הדרים של הבית שמשדרג אותו בשתי רמות.

ואז הגיעו הנאגטס, וכאן מגיע לצוות קרדיט: במקום אצבעות העוף השדופות שכולנו מכירים, מגישים כאן כדורי ג'ולות עגלגלים בציפוי פצפוצי אורז, פריכים ומצחיקים ובלתי אפשריים להפסיק. לצידם רוטב צ'ילי מתוק שהוא היחיד שלא מיוצר במקום. כל השאר כן, וביניהם איולי כמהין שהוא פשוט פצצה, צ'יפוטלה ופסטו. לקחנו גם את הכנפיים שחתוכות כמו פולקעס קטנים, פריכות, מוקפצות בדבש וצ'ילי ומגיעות רותחות. גם עליהן מקבלים כפפות. גם אותן אהבנו מאוד.

אז הבעלים אינו יהודי, ולו מותר. לנו אסור. שיטרח להכשיר סניף שלם עבור קהל שלא חייב לו כלום? זה מעשה נועז. כל הכבוד!

צ'אנטרו: הרברט סמואל 1, חדרה

הרברט סמואל 1, חדרה כשרות: הרבנות חדרה

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פורסם בגיליון "נופשים"