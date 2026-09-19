החזון של יד שרה - אשפוז בית

עמותת יד שרה מחזיקה 127 סניפים מקרית שמונה בצפון ועד אילת בדרום, עם אלפי מתנדבים ומיליון וחצי נעזרים ואחת המטרות שהיא הציבה לעצמה היא לסייע למעוניינים באשפוז ביתי.

משה (מוישי כהן), מנכ"ל העמותה מסביר "אנחנו ביד שרה באמת שמנו לנו מטרה שאדם יוכל להחלים ולהשתקם בבית. לצורך כך, יש את כל הציוד, שהמתנדבים נותנים לכל חולה שרוצה להשתחרר הביתה ולהיות בחיק משפחתם, כי הדרך היחידה שלהם להיות בבית, היא בסיוע הציוד הרפואי של יד-שרה".

בואו לקחת חלק בפעילות של יד שרה למען החולים והנעזרים

נחמיה גרינברג, מתנדב בתחום אשפוז בית, מוסיף "אנחנו מביאים את הציוד לאנשים שמאושפזים בבית - מביאים בעיקר מיטות, מנופים וכורסאות - מה שמאוד מקל עליהם את השהות בבית במצב הלא קל שלהם".

משה טייכלר, מנהל מחוז שרון ודרום בעמותה, מציין כי החזון של יד שרה מתממש היטב בסיוע למאושפזים באשפוז ביתי. "אדם יכול להיות מאושפז בבית בסביבה הטבעית שלו. הוא יכול לקחת מיטת בית חולים, מנוף, מזרן נגד פצעי לחץ ומעטפת רפואית של משדר מצוקה שיכול להציל חיים. כשהנכדים באים לבקר - לא צריך להיות בבית חולים - אפשר להיות בבית. הכורסה שלנו מיוחדת ומרימה את האדם עד למצב של כמעט עמידה. לפעמים רוצים גם לצאת מהבית, לתפילה לדוגמה. רכשנו כסאות מיוחדים שאפשר לרדת איתם מדרגות - ואז האדם לא רק שנמצא בבית עם משפחתו אלא יכול לצאת החוצה".

משה כהן מדגיש כי מדובר בהרבה מעבר לציוד רפואי בלבד. "יש לנו גם מערכת ניטור שמנתרת מדדים, שנמצאת היום בהרבה מאוד בתים במדינת ישראל, ובעלי מקצוע יושבים אצלנו ומנטרים את כל האנשים שמעוניינים לצאת הביתה או להיות בבית תחת השגחה רפואית מלאה 24/7. פונים אלינו מנהלי מחלקות, מנהלי מרכזי שיקום, הצוות הרפואי ואומרים לנו 'אנחנו רוצים ויכולים לשחרר את האנשים הביתה'. מדובר גם בחיילים שנפצעו במהלך המלחמה ורוצים להגיע הביתה. אנחנו רוצים לתת להם את האפשרות הזאת. לכן אנחנו מבקשים מכל אחד בואו תעזרו לנו ותהיו חלק מהנס הגדול הזה. בואו עכשיו תתגייסו יחד איתנו למען המטרה הנעלה והקדושה הזו".

בואו לקחת חלק בפעילות של יד שרה למען החולים והנעזרים