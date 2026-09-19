הרב מרדכי אוירבעך בישיבת מעלה אליהו צילום: ללא הרב מרדכי אויערבאך, רב קהילת "אביר יעקב" של חסידות סדיגורה בתל אביב ובנו של הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, הלך לעולמו בגיל 84. הרב אויערבאך נולד בג' באדר תש"ב (1942) בשכונת שערי חסד בירושלים. לאחר נישואיו עבר להתגורר בתל אביב והתמנה לרב קהילת "אביר יעקב" של חסידות סדיגורה בעיר. במהלך השנים התגבשה סביב הרב אוירבך קהילה, שבה היו גם בעלי תשובה. הוא נודע כרב וכפוסק שאליו פנו רבים בשאלות הלכתיות, להתייעצות ולקבלת ברכות. הרב אויערבאך היה מקורב לישיבת מעלה אליהו בתל אביב וביקר בה פעמים רבות לאורך השנים. ביקורו האחרון בישיבה התקיים לפני כשבועיים בלבד. ישיבת נצר מטעי אצל הרב מרדכי אוירבעאך צילום: ללא

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