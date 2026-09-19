גם בלי הסכמה על ממשלה חדשה, ח"כ אחמד טיבי כבר מסמן את הזירה שבה עשוי להתנהל הקרב הפוליטי הראשון ביום שאחרי הבחירות - הכנסת עצמה.

בריאיון לתוכנית "פגוש את העיתונות" פרש יו"ר חד"ש-תע"ל חלק מהמהלכים שהמפלגות הערביות עשויות לקדם אם למתנגדי הממשלה יהיה רוב בכנסת. במוקד הדברים עמדה האפשרות להחליף את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, לצד צעדים נוספים שטיבי נמנע בשלב זה מלפרט.

"אני לא אמרתי שאני רוצה להיות ראש ממשלה, המשותפת לא דורשת את זה", הבהיר טיבי כשנשאל מה יקרה אם לאחר הבחירות לא יתגבש רוב להקמת ממשלה ללא המפלגות הערביות. "יש כל מיני דברים, מנעד של צעדים, מיד אחרי הבחירות, שיכולים לשנות את המציאות".

אחד מאותם צעדים, כך עולה מדבריו, יהיה ניסיון להחליף את אוחנה כבר בתחילת כהונת הכנסת הבאה.

"אתה חושב שנצביע עבור אמיר אוחנה? שהפך את הכנסת לשוק כהניסטי? נתמוך במועמד הנגדי, ממול, ליו"ר הכנסת", אמר טיבי.

מבחינתו, לא מדובר רק בשאלה מי יישב על כיסא יו"ר הכנסת. טיבי הצביע על המשמעות הפוליטית הרחבה שהוא מייחס לבחירת יו"ר חדש מיד לאחר הבחירות. "אתה יודע מה המשמעות של בחירת יו"ר כנסת מיד לאחר הבחירות", אמר. "נגמר הסיפור. זו שליטה מוחלטת בכנסת".

גם שאלת ההמלצה לנשיא המדינה על מועמד לראשות הממשלה עלתה בריאיון. אלא שטיבי רמז כי מבחינתו המפלגות הערביות עשויות לפעול הפעם באופן רחב יותר. "אנחנו, לדעתי, נעשה יותר מזה", אמר.

את האפשרות להסתפק בהמלצה לנשיא הוא הזכיר על רקע הניסיון מהעבר. "זה כבר עשינו, המלצה - ותראה מה עשה גנץ עם ההמלצה שלנו".

המסר של טיבי נשען גם על הערכתו כי כוחן של המפלגות הערביות בכנסת הבאה עשוי להיות משמעותי. הוא דחה את הטענה שלפיה התחזקותן דווקא מקשה על מתנגדי הממשלה להשיג רוב והפנה לאיחוד המחודש של שלוש המפלגות במסגרת הרשימה המשותפת, להסכם העודפים עם רע"ם ולעלייה הצפויה, לדבריו, בשיעור ההצבעה בחברה הערבית.

"אנחנו התאחדנו שלוש מפלגות, הקמנו את הרשימה המשותפת מחדש. הייתי מעדיף ארבע מפלגות ברשימה המשותפת", אמר. "אבל יש שתי רשימות, רשימה משותפת ורע"ם. גם התאחדנו, גם עשינו הסכם עודפים, וגם יש עלייה בשיעור ההצבעה הצפוי בחברה הערבית. כיום אנחנו עומדים על 60% שיעור הצבעה".

את הקושי בגיבוש חלופה לממשלה הנוכחית הפנה טיבי דווקא לעבר המפלגות היהודיות המתנגדות לה. "תראה מה קורה בגוש השינוי - מתקוטטים. הם לא מסכימים מי יהיה מועמד לראש ממשלה. אז הבעיה היא היהודים, לא הערבים".

טיבי התייחס גם לסקרים, מבלי לפרט לאילו מהם הוא מתכוון. "יש סקרים שאומרים שזה 54, 52, 53, 54. זה אומר שבלי רשימה משותפת חזקה, בלי שתי הרשימות, אי אפשר לשנות את המציאות הנוראה הזאת".

בליכוד מיהרו להציג את דבריו כהוכחה לתלות של מתנגדי הממשלה במפלגות הערביות. "אחמד טיבי חושף הערב את התכנית של איזנקוט, ליברמן ויאיר גולן להקים ממשלת שמאל עם המפלגות הערביות ואומר 'בלי המפלגות הערביות אי אפשר להחליף את הממשלה, נחליף את יו"ר הכנסת מיד אחרי הבחירות'", נמסר מהמפלגה. עוד נמסר מהליכוד: "קול לאיזנקוט וליברמן, ומפתחות המדינה בידי אחמד טיבי ומנסור עבאס".

יו"ר הכנסת אוחנה עצמו קשר גם הוא בין דברי טיבי לבין האפשרות לשיתוף פעולה פוליטי לאחר הבחירות. "חה"כ טיבי כועס כי לראשונה מזה הרבה שנים, לא זכה לכהן כסגן יו"ר הכנסת", אמר. "לכן, הוא חשף הערב את התכנית שלו ושל איזנקוט ליום שאחרי הבחירות: להחליף אותי במועמד של השמאל, בדרך לממשלה שלהם יחד".

לדברי אוחנה, "הציבור הישראלי קיבל הערב הוכחה נוספת שאיזנקוט יקים ממשלת מיעוט בתמיכת המפלגות הערביות - לו יעלה בידו. בידיכם למנוע זאת".