בן ציון (בנצי) דל, איש החינוך והמשפטן שכיהן כמנכ"ל משרד החינוך, התרבות והספורט וכיהן במשך שנים בשורה של תפקידים ציבוריים, הלך לעולמו בשבת בבוקר והוא בן 86.

הלווייתו תתקיים הלילה (מוצאי שבת) בשעה 24:00 במושב נחלים, שבו התגורר במשך שנים. בשל סמיכות יום הכיפורים, השבעה תתקיים עד מחר בצהריים.

דל הקדיש עשרות שנים לעשייה בתחום החינוך. בשנים 1996-1999 כיהן כמנכ"ל משרד החינוך, התרבות והספורט, בתקופה שבה זבולון המר כיהן כשר החינוך. קודם לכן, בשנת 1990, מינה אותו המר למשנה למנכ"ל משרד החינוך.

את דרכו במערכת החינוך החל שנים רבות קודם לכן. בשנות ה-60 עסק בהוראה, שימש כסגן מנהל בית הספר נצח ישראל בפתח תקווה ובהמשך ניהל את בית הספר. בשנות ה-70 שימש כעוזרו של מיכאל חזני בתקופות שבהן כיהן כסגן שר החינוך וכשר הרווחה. בהמשך מונה למנהל אגף הפיתוח במשרד החינוך ולאחר מכן למנהל אגף כוח אדם בהוראה.

דל נולד וגדל בנחלת בנימין, למד בישיבת הדרום והיה חבר גרעין יבנה של בני עקיבא. בצה"ל שירת בנח"ל המוצנח, ובמקביל שימש כקומונר בסניפי בני עקיבא במרכז תל אביב ובכפר סבא.

הוא היה בעל תעודת הוראה ותארים בחינוך, מדע המדינה, חינוך יהודי ומשפטים. במהלך השנים שילב בין פעילותו החינוכית לעשייה ציבורית ענפה.

בין היתר כיהן כיו"ר הוועד המנהל של קריית החינוך גבעת ושינגטון וכיו"ר הוועד המנהל של בית הספר למוזיקה "מזמור". כמו כן היה חבר דירקטוריון במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, במכללת אורות ישראל ובתיאטרון הקאמרי.

בשנת 2011 עמד בראש "ועדת דל", ועדה ציבורית שעסקה בבחינת סוגיית תשלומי ההורים בישיבות התיכוניות ובאולפנות של החינוך הממלכתי-דתי. קודם לכן היה בין מובילי תוכנית "זמן מסע", שנועדה לחזק את הזהות היהודית בבתי ספר ממלכתיים ברחבי הארץ.

דל היה נשוי לציפורה, התגורר בנחלים והותיר אחריו חמישה ילדים. בתו מוריה נשואה לאמן והקריקטוריסט שי צ'רקה.