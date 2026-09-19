מספר אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית, כחלק מגל מעצרים נרחב במדינה.

על פי התקשורת הטורקית, תשעה אזרחים ישראלים נעצרו בחשד למעורבות ברשת הונאה בינלאומית.

משרד החוץ מסר כי הוא "מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות".

שר המשפטים הטורקי אקין גירלק טען בהודעה על גל המעצרים כי רשת ההונאה "מקושרת לישראל". עם זאת, רוב העצורים הם טורקים, ובין החשודים גם אזרחים מאיראן, פקיסטן, סוריה, לבנון ובנגלדש, לצד פלסטינים ואזרחים מירדן וממצרים. על פי הדיווחים, חשודים נוספים שלכאורה השתייכו לאותה רשת הם אזרחי תאילנד, אוקראינה, אזרבייג'ן, אינדונזיה, מרוקו, מקסיקו וארגנטינה.

גירלק הודיע כי הרשויות חשפו רשת הונאות שפעלה באירופה, במזרח הרחוק ובאפריקה, ולדבריו הונתה לכאורה אנשים בסכום של לפחות 266 מיליון דולר.

"רשת הונאה מאורגנת שתקפה מספר מדינות נחשפה לאחר שקבענו כי הבעלים המרכזיים שלה מקושרים לישראל", כתב גירלק ברשת X. במסגרת המבצע, שנערך בשיתוף סוכנות המודיעין הטורקית והאינטרפול, נערכו חיפושים ב-236 כתובות באיסטנבול ובמוגלה.

על פי דיווחים, קורבנות הרשת איבדו סכומים שנעו בין עשרות אלפי דולרים למאות אלפי דולרים. שר המשפטים הטורקי טען כי "הרשת גייסה קורבנות דרך שירותי לקוחות שדיברו בשפות שונות".