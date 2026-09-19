גילויים חדשים על ניסיון ההתנקשות ביאיר נתניהו: המעקבים, המודיעין ומה ידעו הרשויות בארה"ב

פרטים חדשים נחשפים על האיום האיראני נגד יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל המבצע שבמסגרתו חולץ ממיאמי והושב לישראל בדצמבר 2025.

לפי פרסום i24NEWS, חוליית שליחים איראנית שהתה באזור מיאמי וביצעה מעקבים ותצפיות על מקום מגוריו של נתניהו ועל סדר יומו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף לפני פחות מחודש, בשידור חי בערוץ 14, כי איראן ניסתה להתנקש בחיי אחד מבניו. עד אז אסרה הצנזורה הצבאית לפרסם את הפרטים, אף שלפי הדיווח הם היו מוכרים במשך חודשים לחלק מכלי התקשורת בישראל.

יו"ר הוועדה המייעצת לאבטחת אישים, אלוף משנה במילואים רונן כהן, תיאר בעבר את האירוע כניסיון חיסול שסוכל "ממש בדקה ה-90". הדברים נאמרו בתוכנית "קבינט שישי", אך באותה עת נאסר לפרסם את המידע הנוגע למקרה.

עם קבלת ההתרעה המודיעינית הועבר דיווח דחוף לרשויות בארצות הברית. יאיר נתניהו, שהיה מלווה באבטחה ישראלית צמודה, הונחה לעזוב את המקום באופן מיידי. לפי הפרטים שפורסמו, נתניהו עזב מבלי לקחת את חפציו האישיים וטס בדחיפות לישראל. הוא נחת בארץ ב-7 בדצמבר.

עוד דווח כי צוות האבטחה שליווה את נתניהו במיאמי לא היה יכול לתת מענה מספק לאיום בזמן אמת. בעקבות זאת הוזעקו לסייע בחילוץ שני צוותי אבטחה נוספים של נשיא המדינה יצחק הרצוג, ובהם מפקד בכיר, ששהו באותה עת בניו יורק במסגרת ביקור רשמי של הנשיא.