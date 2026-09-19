יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, מביע חרטה על פרסום המאמר שכתב בערבית ב-8 באוקטובר, יממה לאחר מתקפת הטרור האכזרית, ומצהיר כי אילו היה מודע באותה עת לממדי הזוועות - לא היה מפרסם אותו.

הדברים נאמרים על רקע בקשת הפסילה שמוביל נגדו איתמר בן גביר. יו"ר בל"ד דוחה את הטענות נגדו ומדגיש את התנגדותו למעשי הטבח שבוצעו בתושבי עוטף עזה. "עמדתי האנושית, הברורה והנחרצת נגד הפשעים שבוצעו בעוטף עזה ידועה היטב. מאז השבעה באוקטובר הבעתי אותה פעם אחר פעם במאמרים, בראיונות ובנאומים בערבית, בעברית ובאנגלית. אילו הייתי מודע לממדי הזוועות בעת כתיבת המאמר, לא הייתי מפרסם אותו", אמר.

לדבריו, "עמדתי הייתה ועודנה התנגדות חד-משמעית לפגיעה בבני אדם באשר הם, פלסטינים וישראלים כאחד. אני מתנגד לפשעים ולמעשי הטבח שבוצעו בשבעה באוקטובר כנגד תושבי העוטף, כפי שאני מתנגד לפגיעה באזרחים ולפשעים שבוצעו מאז נגד תושבי רצועת עזה".

יו"ר בל"ד הוסיף כי מבחינתו אין סתירה בין גינוי הטבח לבין התנגדותו למלחמה בעזה. "באותה בהירות שבה גיניתי את הפשעים שבוצעו בשבעה באוקטובר, התנגדתי ואני ממשיך להתנגד למלחמה בעזה, להרג ההמוני של אזרחים, להרס ולפגיעה הקשה בחיי אדם".

בהמשך הדגיש: "מעולם לא קראתי לאלימות, לא תמכתי באירועי השבעה באוקטובר ואינני מצדיק אותם. התנגדותי לכיבוש ולמלחמה ותמיכתי בזכויות בני עמי הפלסטיני אינן, ולא היו מעולם, תמיכה באלימות או במאבק מזוין".

את בקשת הפסילה נגדו תקף יו"ר בל"ד וטען כי מדובר ב"אבסורד שקשה להתעלם ממנו". הוא הצביע על הרשעתו של בן גביר בעבר בעבירות של הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור, והעמיד מולה את פעילותו הציבורית לאורך השנים.

"אלה אינן שתי גרסאות של אותה פוליטיקה, אלא שתי דרכים שונות בתכלית", טען. לדבריו, דרכו הייתה ועודנה "דרך של מאבק פוליטי, ציבורי ובלתי-אלים למען חירות, צדק ושוויון, תוך שמירה על חיי אדם ועל כבוד האדם".

השר בן גביר הגיב וכתב "סאמי אבו שחאדה, שב-8 באוקטובר, כשהדם עוד זרם בעוטף ותושבים היו נצורים בבתיהם שחיילינו חירפו את נפשם, ישב וכתב מאמר לעיתון הקטארי בבעלות המרגל והבוגד הנמלט פעיל חיזבאללה עזמי בשארה על מתקפת חמאס כ"אירוע היסטורי חשוב" - מעז להטיף לי מוסר ולהשוות את עצמו אליי. אין אבסורד גדול מזה.

אני גאה שנלחמתי כל חיי באויבי ישראל ולא מתנצל על כך לרגע. אבו שחאדה הוא שצריך לתת דין וחשבון על הדברים שכתב יום אחרי הטבח.

מקומו יחד עזמי בשארה ובאסל גאטס בסוריה - לא בכנסת ישראל. אני מצפה מוועדת הבחירות ומבית המשפט העליון לקבל את בקשת הפסילה שהגשנו. אני אהיה שם לייצג את בקשת 'עוצמה יהודית' ולוודא שהאיש הזה לא יהיה בכנסת".