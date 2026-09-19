לאחר שנים של מאבקים משפטיים וציבוריים סביב שמירת בתי עלמין יהודיים עתיקים ברחבי אירופה, נחתם בימים האחרונים הסכם שיתוף פעולה תקדימי בין 'ועידת רבני אירופה' לבין ארגון 'אתרא קדישא', שמטרתו לייצר מנגנון קבוע ומתואם למניעת פגיעה באתרי קבורה היסטוריים.

ההסכם נחתם על רקע איומים מתמשכים על בתי עלמין במספר מוקדים באירופה, ובהם פולין וגרמניה. לאחרונה אף התקבל מידע על תוכניות פיתוח ושיפוץ עירוניות סמוך לבית הקברות בעיר וואלוז'ין שבבלארוס - שבו טמון רבי חיים מוואלוז'ין.

כמו כן, ההסכם נשען על הניסיון שנצבר במאבק הממושך סביב בית העלמין העתיק בשניפישוק שבווילנה, ליטא, שהפך בשנים האחרונות למקרה בוחן מרכזי ברמה הבינלאומית.

על זיכרון הדברים חתמו המנהל הרבני של ועידת רבני אירופה, הרב משה לבל, והרב חזקיהו קלמנוביץ מטעם אתרא קדישא. לפי המתווה המוסכם, ארגון אתרא קדישא ירכז את ההיבטים הטכניים, ההלכתיים והמקצועיים בשטח, ויספק ייעוץ לוגיסטי.

מנגד, ועידת רבני אירופה תרכז את הפעילות המדינית והדיפלומטית: היא תפעל מול משרדי הממשלה והרשויות המקומיות באירופה, תנחה את הקהילות והרבנים המקומיים, ובמקרה הצורך תפעיל כלים ציבוריים וקמפיינים לתקשורת הבינלאומית כדי להפעיל לחץ מדיני.

ברקע להסכם עמד המאבק הממושך סביב בית העלמין העתיק בשניפישוק שבווילנה, שעל שטחו הוקם בתקופה הסובייטית היכל ספורט ואירועים. בשנים האחרונות נידונה שוב שאלת השימוש במבנה ובשטח הסובב אותו.

המערכה הציבורית הובילה בזמנו להקמת ועדה ממשלתית בליטא, שבה כיהנה כנציגת ועידת רבני אירופה חוקרת השואה והיסטוריונית, הרבנית אסתר פרבשטין. הנושא אף הגיע לדרגים המדיניים הגבוהים ביותר, כולל התערבות של הממשל האמריקני מול שלטונות ליטא, בעקבות פגישות של מנהיגי הקהילה היהודית עם הנשיא דונלד טראמפ.

ב'ועידת רבני אירופה' מסבירים כי ההסכם הנוכחי נועד למסד את נסיונות העבר ולמנוע הידרדרות של תוכניות בנייה למשברים בינלאומיים באמצעות התערבות מוקדמת.

נשיא ועידת רבני אירופה, הרב פנחס גולדשמידט, ציין כי ההסכם "מחזק את היכולת לפעול בנחישות ובאחריות תוך שילוב בין מומחיות מקצועית לבין פעילות דיפלומטית מול השלטונות ברחבי היבשת".

המנהל הרבני, הרב משה לבל, הוסיף כי "מדובר במנגנון מתואם שיאפשר לטפל בכל איום על בתי עלמין במהירות ובמקצועיות, עוד בטרם תיגרם פגיעה בשטח".