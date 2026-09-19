סיום המסכת ברבים צילום: ללא

למעלה מ־80 מתלמידי ישיבת תפארת שלמה ברמלה בראשות הרב יאיר גואלמן סיימו מסכת גמרא במהלך מבצע הלימוד שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ובמעמד הסיומים כיבדו את הישיבה בנוכחותם ראש העיר רמלה, מיכאל וידל, וחבר מועצת העיר, משה שאטה.

במסגרת המבצע הציבו תלמידי הישיבה יעד לימודי ברור - לסיים מסכת גמרא עד יום הכיפורים. במהלך השבוע נערכו כ־80 סיומים, בהם כ־70 סיומי מסכתות גמרא. התלמידים בחרו מסכתות שונות, ובהן עירובין, פסחים, שבת, בבא קמא ובבא מציעא.

המבצע מתקיים במטרה להציב בפני התלמידים יעד לימודי משמעותי בפרק זמן קצר, ולעודד אותם להתמיד בלימוד ולהשלים מסכת שלמה. בישיבה מציינים כי לצד ההישג המספרי, המבצע מבקש ליצור אצל כל תלמיד תחושת מסוגלות והצלחה - להציב יעד, להתמיד בדרך ולהגיע לקו הסיום.

לדברי הצוות, חלק משמעותי מהתהליך הוא הליווי האישי והקשר הקרוב עם התלמידים. האווירה המשפחתית והאמונה ביכולתו של כל תלמיד להתמודד עם יעד לימודי משמעותי הן חלק מהדרך החינוכית שמבקשת הישיבה להוביל.

במהלך ביקורו בישיבה שוחח ראש העיר עם הנהלת הישיבה על פעילותה ועל התפתחותה. בין היתר נדונה ההיערכות למעבר למבנה החדש והגדול של הישיבה, הצפוי לאחר חגי תשרי. בישיבה אומרים כי המבנה החדש צפוי להרחיב את אפשרויות הפעילות ולספק לתלמידים סביבת לימודים מרווחת יותר.