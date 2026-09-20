מעמד הסליחות האחרון לפני יום הכיפורים בכותל המערבי הקרן למורשת הכותל המערבי

ערב יום הכיפורים תשפ"ז: כ-150 אלף מתפללים הגיעו הלילה (מוצאי שבת) להשתתף במעמד הסליחות המרכזי והאחרון, החותם את מעמדי הסליחות המסורתיים לשנה זו ברחבת הכותל המערבי. הציבור גדש את הרחבה, המרפסות והסמטאות הסובבות את הכותל בכל אגן העיר העתיקה, החל משעות הערב המוקדמות ועד לשיא האירוע.

במעמד השתתפו שורדי השבי אליה כהן ובת זוגו, שורדת מסיבת הנובה זיו עבוד, לצד שורדי השבי רום ברסלבסקי, אלקנה בוחבוט ואוהד בן עמי. קהל הרבבות הריע להם בהתרגשות גדולה ובערכה רבה.

האירוע התקיים במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א, ראש עיריית ירושלים משה ליאון, שרים, אישי ציבור וקהל רב.

במהלך המעמד נשא ראש הממשלה תפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולשלום המדינה, והרבנים הראשיים לישראל נשאו תפילות נרגשות לשלום ולואחדות ישראל.

הרב רבינוביץ נשא דברים בפני קהל הרבבות ואמר: "החודש הזה הוכיח שוב כי הכותל המערבי הוא הלב הפועם של העם היהודי. מכל קצות הארץ ומכל חלקי העם הגיעו לכאן המונים - בני כל העדות, הדעות וההשקפות, חובשי כיפה ושאינם חובשים כיפה, ועמדו יחד כאיש אחד בלב אחד. יחד נשאנו תפילה להצלחת חיילי צה"ל, לרפואת הפצועים, לנחמת המשפחות ולשלומו ולאחדותו של עם ישראל. מתוך הקדושה וההתעלות של מעמדי הסליחות, אנו נכנסים לשנה החדשה בתקווה גדולה: שנה של רפואה ונחמה, של ניצחון וברכה, ובעיקר - שנה שבה נזכור כי כולנו עם אחד, שותפים לגורל אחד ולתפילה אחת".

מפאת הרבבות שגדשו את המקום, המעמד הועבר בשידור חי על גבי מסכי ענק בפאתי רחבת הכותל, על חומות שער יפו ובכיכר צה"ל, באדיבות עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים, כדי לאפשר לציבור הרחב להתחבר לאווירת הסליחות.

מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר: "אנו מסכמים בסיפוק רב ובהתרגשות את חודש הרחמים והסליחות, שבמהלכו פקדו את רחבת הכותל המערבי קרוב לשני מיליון מתפללים מכל רחבי הארץ ומכל גווני החברה הישראלית. בין הבאים היו שורדי שבי, משפחות שכולות, פצועי ונכי צה"ל, חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון לצד המוני בית ישראל, שהתאחדו בתפילה משותפת למען עם ישראל".

כמו כן, הקרן למורשת הכותל המערבי השלימה את היערכותה לקראת תפילות יום הכיפורים שיתקיימו ברחבת הכותל לאורך הצום. אלפי מתפללים צפויים לפקוד את המקום, כאשר השיא צפוי בהשתתפות המונים בתפילת הנעילה ובתקיעת השופר החותמת את היום הקדוש.

שידור חי - אמירת סליחות ערב יום הכיפורים | תשפ"ז

יום הכיפורים, החל בי' בתשרי, הוא היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי. במרכזו עומדים הצום, התפילה, התשובה ובקשת המחילה. על פי ההלכה, יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם למקום, אולם על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שהאדם מפייס את חברו.

לקראת כניסת הצום נוהגים רבים לבקש סליחה מבני משפחה, מחברים ומאנשים שבהם פגעו במהלך השנה. בבתים נערכים לסעודה המפסקת, ולאחריה מתכנסים בבתי הכנסת לתפילת "כל נדרי", הפותחת את תפילות יום הכיפורים.

סליחות ערב יום כיפור 2026 מוצאי שבת ח' בתשרי תשפ"ז 19/09/2026

במהלך היום מתקיימות חמש תפילות - ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. בתפילות חוזר שוב ושוב הווידוי, ובסיומו של היום מגיע אחד הרגעים המזוהים ביותר עם יום הכיפורים: תפילת נעילה ותקיעת השופר המבשרת על צאת הצום.

מעמד הסליחות האחרונות מתל אביב | עם הרב שמואל אליהו שליט"א | תשרי תשפ״ז

ביום הכיפורים נמנעים מאכילה ומשתייה, מרחיצה, מסיכה, מנעילת נעלי עור ומתשמיש המיטה. רבים לובשים בגדים לבנים, ובקהילות רבות נהוג ללבוש קיטל, כסמל לטהרה ולפתיחת דף חדש.

ברחבת הכותל המערבי, שהופכת בימים שלפני יום הכיפורים למוקד מרכזי של תפילה, מגיע הלילה מסע הסליחות של חודש אלול ועשרת ימי תשובה אל רגעיו האחרונים - שעות לפני שההמונים יתכנסו שוב לתפילות היום הקדוש.