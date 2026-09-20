ספואת פריג', מנהיג התנועה האסלאמית המיוצגת בכנסת על ידי רע"מ, מכנה את המפלגה "פרויקט גדול" עבור החברה הערבית.

פריג' השווה את התנועה האסלאמית להורים שהביאו ילד לעולם - שהפך לבעל השפעה ומקור גאווה.

בהקשר זה הדגיש כי רע"מ אינה שייכת למנסור עבאס או לחברי הכנסת האחרים שלה, אלא לחברה הערבית, ולכן בעוד מספר שנים יסיים עבאס את תפקידו הפוליטי.

לא מכבר הודיע מנסור עבאס כי מושב הכנסת הבא יהיה האחרון שבו ימלא תפקיד פוליטי, וכי בכוונתו לפרוש כדי לאפשר לנציג אחר לתפוס את מקומו בהנהגת המפלגה.

לדבריו, עבאס מוביל קו חשוב שאינו מסתפק בייצוג בכנסת, אלא חותר להשפעה על קבלת ההחלטות במישור הלאומי כדי לשרת את האינטרסים של החברה הערבית.