הרב שמואל אליהו: עיריית תל אביב חזרה בתשובה, הוכיחה שזו באמת עיר ליברלית

הרב שמואל אליהו התייחס במהלך אירוע הסליחות של ועד רבני רמת אביב ואיגוד רבני קהילות בחוף תל ברוך בתל אביב למחלוקת סביב הצבת המחיצה באירוע, שהתקיים לבסוף עם מחיצה.

"אני רוצה להגיד סנגוריה על העיר תל אביב. סנגוריה על העיר הזאת", פתח הרב אליהו. "אנחנו עכשיו מתפללים פה, נאמר סליחות. אתם רואים שיש פה מחיצה באמצע? היה איזה בלבול של אנשים שאמרו שלא צריך קדושה בעם ישראל, שלא צריך צניעות בעם ישראל".

"נכון שעם ישראל מדורי דורות, אלפי שנים, מתפלל כך, אבל בתל אביב לא. ככה הייתה מחשבה כזאת למישהו, שחס ושלום תל אביב היא לא עיר הקודש".

הרב אליהו הוסיף: "אבל באמת תל אביב היא עיר הקודש. תל אביב היא כמו ירושלים, כמו צפת, כמו כל בתי הכנסת בעולם. קודש, קודש, קודש".

בהמשך התייחס למגעים שקדמו לקיום האירוע ואמר: "בפעולה משותפת של כל הרבנים שיושבים פה ועוד אחרים שכנענו את עיריית תל אביב. וברוך ה', עיריית תל אביב חזרה בתשובה".

"אומרים שתל אביב היא עיר ליברלית. עכשיו רואים שהיא באמת עיר ליברלית", הוסיף. "כל אחד יכול להתפלל כמו שהוא מאמין. לא יכפו על אף אחד להתפלל לא כמו שהוא רוצה".

את דבריו חתם באמירה: "כולנו רוצים להיות קדושים".