הרב מרדכי אוירבעך בישיבת מעלה אליהו צילום: ללא

הסתלקותו של רבי מרדכי אויערבאך זצ"ל חותמת פרק מפואר בדברי הימים של הרבנות והנהגת הציבור בארץ ישראל.

דמותו המיוחדת, שאיחדה בקרבה גאונות ליטאית זכה יחד עם חמימות חסידית עמוקה, היתה לפלא בנוף התורני של עשרות השנים האחרונות.

שורשי גידולו של הרב אוירבאך זצ"ל נטועים בלב ליבה של ירושלים של מעלה, בשכונת שערי חסד הנודעת. הוא נולד בג' באדר תש"ב לאביו, פוסק הדור הרב שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, ראש ישיבת 'קול תורה', ולאמו הרבנית ע"ה.

את שנות נעוריו התורניות עשה בהיכלה של ישיבת פוניבז' בבני ברק. שקידתו ויגיעתו בתורה בשנים אלו היו לשם דבר, והוא קנה את דרכי העיון והסברא מפי רבותיו.

בקיאותו של המנוח היתה מופלגת בכל קנה מידה, והוא ידע את ש"ס בבלי וירושלמי בעל פה. גם במשפחת אויערבאך הענפה, ששפעה גאונים ומרביצי תורה, הוחזק רבי מרדכי כאחד מאריות החבורה וכעילוי מופלא השולט בנבכי התורה.

בהגיעו לפרקו נשא את בתו של רבי אהרן למברגר זצ"ל ונכדתו של האדמו"ר מקופיטשניץ זצ"ל. נישואין אלו הידקו עוד יותר את קשריו העמוקים לעולמה של החסידות ולחצרות בית רוז'ין.

המפנה הגדול בחייו הגיע לאחר הסתלקותו של רבי אברהם יעקב מסאדיגורה זצ"ל, בעל 'אביר יעקב', בשנת תשכ"א. בהוראתם הישירה של אדמו"רי בית רוז'ין, נקרא הרב אוירבאך להתיישב בתל אביב ולכהן כרב קהילת 'אביר יעקב' ברחוב אוליפנט.

תחת הנהגתו הפך בית המדרש בתל אביב לנווה מדבר רוחני בלב הכרך הסואן. מדי יום נהרו אליו יהודים מכל גווני הקשת - מתושבי השכונה ועד לבעלי בתים ואנשי מעשה - לבקש עצה, ברכה והכרעה בהלכה.

לצד הנהגת הקהילה, עמד הרב בראש ישיבת 'הליכות שלמה' ומסר שיעורים מעמיקים בעיון ובהלכה. עמל התורה לא פסק ממנו לרגע, ובכל עת פנויה היה יושב בהיכל בית המדרש ועל תלמודו שוקד בפשטות ובהצנע לכת.

פרק מפואר ומיוחד במסכת חייו היה קירובם של המוני בעלי תשובה. סביבו התגבשה קהילה חמה ואוהבת של יהודים שצעדו את צעדיהם הראשונים בעולם היהדות, והוא שימש להם כרב, כמורה דרך וכאב רחום.

גישתו החינוכית התאפיינה בכבוד עמוק לאישיותו ולטבעו של כל אדם. הוא סירב ליצור "שטנץ" אחיד, ובד בבד העמיד את תהליך התשובה על אדני התורה, ההלכה הצרופה ועמלה של תורה, עד שהפך את תלמידיו לבני תורה מובהקים.

הרב גילה רגישות עצומה למצוקותיהם של מתקרבים אלו, דאג למקורות פרנסתם, כיוון אותם בהקמת בתיהם והיה שותף מלא בחינוך דור ההמשך. מתוך ראייה זו הוקמו תחת חסותו מסגרות חינוך וכוללים ששינו את פני הקהילה.

בענוותנותו כיסה את עצמו במעטה של פשטות, אך הדגיש תמיד כי כל הפתרונות לבעיות הדור מצויים בתורה הקדושה. הוא הסתייג מהכרזות על "מהפכות" והעדיף עשייה שקטה, יסודית ועמוקה הנשענת על מסורת הדורות.

עם הסתלקותו של הרב אויערבאך זצ"ל, איבד עולם התורה והרבנות מנהיג אמת, תלמיד חכם עצום ואוהב ישראל מובהק, אשר פעל בנאמנות ובמאור פנים להגדלת תורה ולהאדרתה.