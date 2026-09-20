גורם רשמי באיחוד האמירויות התייחס לראשונה באופן ישיר לדיווחים שלפיהם נשיא המדינה, מוחמד בן זאיד, הזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו מפני מתקפה קרבה של חמאס ימים ספורים לפני טבח השבעה באוקטובר.

הוא דחה לחלוטין את הטענה כי מידע מודיעיני או אזהרה כלשהי הועברו בשיחה ישירה בין שני המנהיגים.

בשיחה עם העיתון "The National" המקומי, הבהיר הגורם הרשמי את נהלי העבודה של איחוד האמירויות וציין כי המדינה נוהגת לדון בענייני ביטחון ומודיעין מול מדינות אחרות באמצעות הדרגים והגורמים המקצועיים הרלוונטיים בלבד.

הוא הוסיף והדגיש כי המדינה אינה מנהלת דיונים בפרטים מבצעיים או מודיעיניים מסוג זה בדרג המנהיגים.

דברי הגורם הם התגובה הרשמית הראשונה לתחקיר שפורסם בעיתון "הארץ", שלפיו כשבוע וחצי לפני פרוץ המלחמה התקיימה שיחה טלפונית באורך של כ-45 דקות בין בן זאיד לנתניהו.

לפי הפרסום, נשיא האמירויות התריע בפני ראש הממשלה כי מנהיג חמאס ברצועה, יחיא סינוואר, מתכנן מהלך צבאי משמעותי נגד ישראל - מהלך שעלול להוביל לשפיכות דמים נרחבת, לערער את היציבות האזורית ואף לפגוע בהישגי הסכמי אברהם.

בלשכת ראש הממשלה מיהרו להכחיש את הדיווח עוד קודם לכן. בתגובה הרשמית מטעם הלשכה נטען במישור העובדתי כי בתקופה המדוברת שקדמה ל-7 באוקטובר כלל לא התקיימה שיחה טלפונית בין נתניהו לבן זאיד.