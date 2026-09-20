אחרי שבועות שבהם שמר על שתיקה יחסית מול הסערה הפוליטית שליוותה את סיבוב ההופעות שלו, הזמר הבריטי אד שירן התייחס הלילה (ראשון) על הבמה למתקפת 7 באוקטובר, למלחמה בעזה ולמחלוקת שהובילה להדחת הראפר מקלמור ממופעי החימום.

שירן הסביר לקהל כי מלכתחילה לא ביקש להפוך את הקריירה המוזיקלית שלו לזירה של מאבקים פוליטיים, אך האירועים סביב סיבוב ההופעות הציבו אותו לדבריו בלב המחלוקת.

"אינני רוצה לאכזב את המעריצים, ומעולם לא רציתי להיות מוזיקאי-פעיל חברתית, אך הדבר הציב אותי בליבו של ויכוח רגיש ורב-חשיבות בנוגע לחופש הביטוי ולסוגיה הפוליטית המורכבת ביותר עלי אדמות", אמר.

בהמשך התייחס שירן ישירות למתקפת 7 באוקטובר: "מה שקרה בישראל, וכפי שאתם יודעים גם בפסטיבל המוזיקה ב-7 באוקטובר, היה מחריד והתווסף למאות שנים של סבל יהודי".

לצד הדברים הללו הביע הזמר הזדהות עם הפלסטינים ומתח ביקורת על המתרחש ברצועת עזה וביהודה ושומרון: "המתרחש בעזה הוא בגדר אסון, ואין לו כל הצדקה או מידתיות. ליבי נשבר לנוכח היקף ההרס ואובדן חייהם של אזרחים וילדים, ואסור להתעלם מהעוול המערכתי שאנו עדים לו בגדה המערבית".

שירן ביקש במקביל לשרטט גבול בין עמדות פוליטיות לבין האופי שהוא מבקש להעניק להופעותיו. לדבריו, הקהל צריך להמשיך להיות מקום שבו יכולים להתכנס אנשים המחזיקים בדעות שונות ואף מנוגדות.

"אני באמת אסיר תודה שאתם כאן איתי הערב. ההופעה הזאת היא עדיין מקום שבו כולם מוזמנים. כל אחד כאן יכול לעמוד לצד אנשים שחושבים אחרת ממנו, ולצד אנשים שהוא לא מסכים איתם על הכול, אבל כולנו יכולים להסכים לשיר יחד את השירים האלה", אמר. "והשירים האלה עוסקים באהבה, בתקווה ובאחדות".

ההתייחסות הפומבית הגיעה בעקבות פרשה שהחלה בתחילת ספטמבר, כאשר הראפר מקלמור הופיע כמופע החימום של שירן בשתי הופעות בניו ג'רזי והשתמש בבמה כדי להביע תמיכה בפלסטינים.

מקלמור קרא במהלך הופעתו "Free Palestine", פנה לתושבי עזה ויהודה ושומרון וביצע את שיר המחאה "Hind's Hall", בזמן שעל המסכים הוקרנו תמונות מעזה. הדברים עוררו קריאות להוציא אותו מהמשך סיבוב ההופעות.

הסערה התרחבה כאשר אולמות שבהם תוכננו הופעות נוספות הודיעו כי לא יארחו אותן כל עוד מקלמור נותר ברשימת המשתתפים. בהמשך הוא הוסר מהסיבוב, ובעקבות המהלך פרשו במחאה גם יתר מופעי החימום של שירן.

שירן הבהיר באותה עת כי לא הוא שקיבל את ההחלטה להדיח את מקלמור, אלא מפיק סיבוב ההופעות. הוא גם הסביר כי הבחירה שלא לעסוק עד אז במחלוקת נבעה מרצונו שלא להפוך את הופעותיו לבמה פוליטית.