אירוע חריג התרחש הלילה בחצר ישיבת 'מאירת שמועה' ברחוב משמר הירדן באשדוד: בחור ישיבה כבן 17 הוכש בידו על ידי נחש.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה הוזעקו למקום במהירות בעקבות הדיווח על האירוע. הפראמדיק טל פלקס והחובשים דור פרידמן וגבריאל מומקו, צוות ניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה, העניקו לצעיר טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בזירה.

"נמסר לנו כי הצעיר הוכש על ידי נחש בידו בחצר הישיבה", סיפרו אנשי הצוות הרפואי. "לאחר הטיפול הראשוני שהענקנו לו בשטח, פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של איחוד הצלה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים, כשהוא בהכרה מלאה ומצבו מוגדר יציב".

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על זיהוי סוג הנחש או על מצבו המעודכן של הנער בבית החולים.

בארגוני ההצלה שבים ומזכירים כי במקרה של הכשת נחש יש לשמור על מנוחה מוחלטת של הנפגע, להימנע מטלטול האיבר הפגוע ולא לנסות למצוץ את הארס או להניח חסם עורקים, אלא להזעיק מיידית את כוחות החירום.