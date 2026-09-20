טרגדיה בבית שמש: תינוק כבן שלושה חודשים שלא התעורר הבוקר (ראשון) משנתו פונה תוך פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

צוותי ההצלה הוזעקו לבית ברחוב אור שמח בעיר בעקבות דיווח על התינוק שאיבד את הכרתו. הם החלו בפעולות החייאה שנמשכו גם במהלך פינויו לבית החולים, כשמצבו הוגדר אנוש. בבית החולים נקבע מותו.

בזק"א ציינו כי בעקבות פעילותם שוחרר התינוק לקבורה ללא צורך בהעברתו למכון לרפואה משפטית. אברהם קאפ, מפקד זק"א בית שמש, ויוסף חיים האוזי, סגן מפקד זק"א בית שמש, ליוו את המשפחה ופעלו מול הגורמים הרלוונטיים.

הלווייתו צפויה להתקיים בשעה 13:00 בבית העלמין דרך החיים בבית שמש.

משה שכטר והאחים אשר ויעקב יונגרייס, חובשים מיחידת "כח הצלה" של איחוד הצלה, מסרו: "בני משפחתו סיפרו לנו כי הפעוט לא התעורר משנתו". הם הוסיפו: "ביצענו בו פעולות החייאה והוא פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש".