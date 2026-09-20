תקדים היסטורי במערכת המשפט האמריקנית: בנימין (בני) פורר נכנס השבוע באופן רשמי לתפקידו כחבר כס השיפוט בבית המשפט העליון של מחוז לוס אנג'לס - והפך לחסיד חב"ד הראשון בארצות הברית שמכהן בתפקיד שופט.

טקס ההשבעה החגיגי נערך על ידי השופטת וונדי סגל, במעמד בני משפחתו - רעייתו דינה וארבעת ילדיהם - ולעיני קהל רב ומגוון של שופטים, תובעים, סנגורים פליליים, אישי ציבור וחברי הקהילה היהודית.

ניצחונו של פורר הובטח כבר ביוני האחרון, כאשר מעל 1.16 מיליון מתושבי המחוז בחרו בו לתפקיד. הכהונה הייתה אמורה להתחיל רק בראשית 2027, אך מושל קליפורניה, גאווין ניוסום, החליט להקדים את המינוי ולמנותו באופן מיידי לאייר משרה פנויה.

את הבשורה על המינוי המוקדם קיבל פורר באופן מקרי בעת שנסע במונית בניו יורק, דקות ספורות לאחר שסיים ביקור בציון הרבי מלובביץ' יחד עם בנו.

פורר מביא עמו לכס השיפוט ניסיון מקצועי עשיר של כמעט עשרים שנה כסגן התובע המחוזי בלוס אנג'לס. לצד עבודתו המשפטית, הוא משמש מאז 2014 כמרצה למשפטים באוניברסיטת דרום קליפורניה (USC), שם הוא מעביר קורסים בתחומי הפרטיות והסייבר.

בנאום כניסתו לתפקיד, חיבר השופט הטרי בין עולמות המשפט העברי והאמריקני, כשהוא מצטט ממקורות חז"ל, מתורת חב"ד ומפסיקותיהם של ענקי המשפט בארה"ב, תוך שהוא מביע תודה לבעלי תפקידים שליוו אותו בראשית דרכו המקצועית.