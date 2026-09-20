שלושים שנה לאחר הפיגוע בחנוכה תשנ"ז (1996), שבו נרצחו אפרים צור הי"ד, בן 12, ואמו איטה צור ז"ל, מציינת חוות אפרים בבית אל את שנת השלושים להקמת מפעל ההנצחה שצמח בעקבות הרצח.

אפרים אהב טבע ובעלי חיים, ויחד עם חבריו טיפל במספר בעלי חיים בוואדי הסמוך לביתו בבית אל. לאחר הרצח ביקשו חבריו להנציח אותו בדרך שתבטא את אהבתו לטבע. הם הכינו שלט קטן שעליו נכתב: "חוות אפרים, לזכר חברינו אפרים צור הי"ד".

אחד השותפים להקמת החווה הגיע באמבולנס לזירת הפיגוע והיה בין אלו שטיפלו באפרים. המפגש הקשה נחרת בזיכרונו, וכאשר ראה את רצונם של הילדים להמשיך את דרכו של חברם באמצעות פינת החי, החליט להצטרף אליהם וסייע בשיפוץ הכלוב הראשון.

מאז הפכה היוזמה הקטנה לחווה המשתרעת על פני כ-12 דונם ובה למעלה מ-300 בעלי חיים ממינים שונים. בחווה מדשאות, בריכת ברווזים, שולחנות פיקניק ופינות ישיבה, והיא משמשת מוקד חינוכי וקהילתי לילדים, למשפחות ולמבקרים מהאזור. בחווה מעריכים כי מדי שנה מגיעים למקום כ-40 אלף מבקרים.

לרגל שנת השלושים מתקיימת השנה סדרת אירועים מיוחדים. בראש השנה נפתחה השנה באירוע "תשליך ותהילים", בהשתתפות מאות ילדים והוריהם.

לקראת חג הסוכות צפויה החווה לקלוט ארבעה איילים נוספים, לאחר שרשות הטבע והגנים פנתה אליה בבקשה לקלוט איילים נקודים נוספים. בחווה נענו לבקשה כחלק מהפעילות לשמירה על בעלי החיים ולחינוך לאהבת הטבע.

בהמשך השנה מתוכננות פעילויות נוספות, בהן אירוע בחול המועד סוכות בשיתוף מתנ"ס בית אל, אירוע מיוחד בחנוכה, פעילות בשבוע הספר וטקס ברכת האילנות לקראת חודש ניסן. זאת לצד הפעילות השוטפת עם ילדי הגנים, תלמידי בתי הספר וחוגי ההתנדבות של ילדי בית אל.

בחווה מדגישים כי הפעילות מיועדת לילדי בית אל והאזור, לילדי ירושלים והסביבה ולמבקרים המגיעים למקום, מתוך רצון לחבר בין אהבת הטבע, נתינה וקהילה לבין הנצחת זכרם של אפרים ואמו איטה.

שלושה עשורים אחרי שהוצב השלט הקטן לזכרו של אפרים, החווה שהקימו חבריו ממשיכה לשאת את שמו - ולחבר ילדים לטבע ולבעלי החיים שאהב.