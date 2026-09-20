מיקרוסופט פועלת לשיפור מקיף של Windows 11 במסגרת יוזמה פנימית בשם K2, המתמקדת בביצועים, באיכות ובאמינות של מערכת ההפעלה.

לפי דיווח ב-Windows Central, המהלך נועד להתמודד עם תלונות מרכזיות של משתמשים ולהחזיר את אמונם במערכת.

היוזמה גובשה במחצית השנייה של השנה שעברה, ובמיקרוסופט שואפים להביא את Windows 11 למצב טוב יותר עד סוף 2026 ובמהלך 2027. במסגרת התוכנית נבחנים שינויים רחבים, בהם הסרת עומסים מיותרים של קוד וחיזוק התפקוד של רכיבי המערכת.

אחת הבעיות המרכזיות שאיתן מבקשת מיקרוסופט להתמודד היא הירידה בביצועים. לפי הדיווח, האטה מורגשת באזורים כמו סייר הקבצים, תפריטי המערכת ומשחקים, לצד בעיות אמינות בתהליך העדכון.

במסגרת K2 פועלת החברה גם לצמצום צריכת הזיכרון ולשיפור חוויית השימוש במחשבים חלשים. במקביל נבחן ייעול של מנגנון העדכונים, במטרה להפחית את התדירות שבה המשתמשים נדרשים להפעיל מחדש את המחשב.

גם ממשק המשתמש נמצא על שולחן העבודה. מיקרוסופט בוחנת חיזוק של מסגרת WinUI 3 והחזרת יכולות שמשתמשים ביקשו, בהן האפשרות להזיז את שורת המשימות ולשנות את גודלה.

לפי הדיווח, החברה מפתחת מחדש גם את תפריט ההתחלה ובוחנת להסיר ממנו פרסומות. בנוסף נשקל צמצום הנוכחות של MSN בלוח הווידג'טים.

השינוי אינו מסתכם בקוד ובממשק. יוזמת K2 כוללת גם שינוי בתרבות העבודה בתוך מיקרוסופט. הדגש עובר מהשקה מהירה של תכונות חדשות להקפדה גדולה יותר על איכות, ותכונות חדשות אינן אמורות להגיע לגרסאות תצוגה מוקדמת לפני שיעמדו ברף איכות גבוה יותר.

תחום נוסף שבו מיקרוסופט מבקשת להשתפר הוא הגיימינג. החברה בוחנת אופטימיזציות שנועדו לצמצם את פערי הביצועים מול SteamOS, מערכת הפעלה המתמקדת במשחקים. לפי הדיווח, היעד הוא להגיע בשנה או בשנתיים הקרובות לביצועים תחרותיים יותר כאשר המערכות פועלות על חומרה זהה.