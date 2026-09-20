מפגש מיוחד של תלמידי הישיבה התיכונית בדימונה עם הרב דוד לאו הפך בתוך זמן קצר לנקודת הפתיחה של מבצע תורני מרשים, לאחר שעשרות תלמידים קיבלו על עצמם להרחיב באופן משמעותי את היקף לימוד הגמרא שלהם ולחתור לסיום מסכת שלמה.

במהלך המפגש סיפר ראש הישיבה לרב לאו כי במסגרת הלימודים בישיבה לומדים התלמידים דפי גמרא רבים לאורך שנת הלימודים, כאשר עד חודש שבט הם לומדים שמונה דפים במסכת ולאחר מכן ממשיכים בלימוד דפים נוספים. בנוסף, לקראת ימי הפורים תכננה הישיבה לקיים שבועיים של לימוד אינטנסיבי, שבהם לומדים התלמידים מדי יום משעות הבוקר ועד אמצע הלילה.

אלא שהרב לאו בחר להציב בפני הבחורים אתגר גדול בהרבה. "אני רוצה מכם יותר מזה - אתם מסוגלים להרבה יותר", אמר לתלמידים. "לימוד תורה הוא חשוב מאוד ושמונה דפים במסכת הם חשובים מאוד, אבל אתם מסוגלים לסיים את המסכת כולה. מי מרים את היד ומקבל על עצמו ללמוד את כל המסכת?"

הדברים עוררו התרגשות בקרב התלמידים - והתגובה הייתה יוצאת דופן. לא פחות מ־80 בחורים הרימו את הכפפה וקיבלו על עצמם ללמוד ולסיים את המסכת כולה, יחד עם פירוש רש"י. שמונה תלמידים החליטו להוסיף נדבך נוסף לאתגר וקיבלו על עצמם ללמוד את המסכת כולה בעיון רחב יותר - גמרא, רש"י ותוספות.

כך, מתוך מפגש אחד וקריאה אחת להציב את הרף גבוה יותר, נולד בישיבה מבצע לימוד רחב היקף, שבמרכזו שאיפה להוסיף בלימוד התורה ואמונה ביכולתם של התלמידים להגיע להישגים משמעותיים.

הרב לאו אף הודיע כי למסיימי המסכת תוענק תעודת הוקרה מיוחדת. לתלמידים שיסיימו את המסכת גם עם פירוש התוספות תינתן הוקרה נפרדת, במסגרת אירוע חגיגי שייערך לכבוד המסיימים.