זירת התקרית ליד נווה צוף (צילום: מד"א)

בבית החולים נקבע מותו של תושב השומרון כבן 50 שנפצע היום (ראשון) באורח קשה מאוד בפיגוע הירי סמוך לנווה צוף שבבנימין. בנו שהיה ברכב לא נפגע.

הוא נורה לאחר שהגיע לטבול לקראת יום כיפור במעיין בנבה (עין ריא), הסמוך לנווה צוף. לאחר הירי הוא אותר בתוך רכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל ממספר פצעי ירי.

צוותי ההצלה העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים בילינסון תוך מאמצים להציל את חייו, אך בהמשך נקבע מותו.

המחבל הגיע למקום ברכב ופתח באש לעבר המעיין. לאחר הפיגוע הוא יצא מרכבו כשהוא חמוש ונמלט מהמקום ברגל. צה"ל הטיל כתר על הכפר דיר ניזאם וכוח של דובדבן לכד את המחבל בבית החולים ברמאללה לאחר מספר שעות של מרדף. במרדף השתתפו גם רחפנים, ולמרחב הוקפצו כלים של חיל האוויר.

תיעוד הירי במעיין ללא קרדיט

כשעה לאחר מכן דווח על ניסיון דריסה של שני לוחמים בחסם גנים בצפון השומרון. הכוח השיב בירי וחיסל מחבל אחד, ומחבל נוסף נתפס. אין נפגעים בקרב הכוחות.

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט הגיע לזירת הפיגוע, "כל כוחות הביטחון, ובהם צה"ל, שב"כ ומחוז ש"י, פועלים בהובלת אוגדת יהודה ושומרון ונחושים להגיע למחבל ולכל מי שסייע לו - ולעצור או לחסל אותם. אנחנו יודעים איפה המחבל וזה עניין של זמן עד שנלכוד אותו".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ אמר בזירת הפיגוע בנווה צוף: "תושבים באים לקראת יום כיפור לטבול במעיין, מחבל מגיע חמוש ב-M16 ופותח עליהם באש. אחד התושבים נפצע קשה מאוד, ומפונה לבית חולים. כוחות צה"ל, משטרה, שב"כ, מג"ב, כולם במצוד אחרי המחבל שעדיין נמצא כאן באזור. זה אירוע קשה מאוד אבל אנחנו חזקים ונעבור גם אותו. בעזרת ה' בסוכות המקום הזה יתמלא מטיילים, אף אחד לא יבריח אותנו מכאן".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ בזירת התקרית בנווה צוף

ראש מועצת שומרון יוסי דגן עושה את דרכו לבית החולים בעקבות פציעתו של תושב השומרון בפיגוע: "אנחנו מתפללים לרפואתו של תושב השומרון שנפצע באורח אנוש בפיגוע הקשה. אני מחזק את חיילי צה"ל שפועלים בשעה זו בשטח ומנהלים מרדף אחר המחבל. לצד המרדף, אני דורש מכוחות הביטחון להגביר את עוצמת הפעילות בתוך הכפרים, לעבור מבית לבית, לאסוף את כלי הנשק הבלתי חוקיים ולפרק את תשתיות הטרור".

דגן הוסיף: "יש להחזיר באופן מיידי את המחסומים הביטחוניים לכבישים. אסור לאפשר למחבלים לנוע בחופשיות ואסור לחכות לפיגוע הבא. מדינת ישראל חייבת לעבור מהגנה להתקפה ולהחזיר את ההרתעה ואת הביטחון לתושבים. ההתיישבות לעולם לא תשבר".

פראמדיק מד"א דוד טרכטנברג סיפר: "הגענו למקום וראינו בתוך רכב גבר כבן 30 עם מספר פצעי ירי כשהוא מחוסר הכרה. הוצאנו אותו מהרכב ומיד התחלנו להעניק לו טיפול רפואי מציל חיים. העלנו אותו לאמבולנס ובסיוע רופא ופראמדיקית התחלנו מיד בפינוי לבית החולים תוך שאנחנו נלחמים על חייו ומעניקים טיפול רפואי ומוצרי דם".

חובש רפואת חירום במד"א יוסף רימל הוסיף: "קיבלנו דיווח על גבר שנפצע מירי. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את הגבר כשהוא מחוסר הכרה. מיד התחלנו בהענקת טיפול רפואי מתקדם שכלל עצירת דימומים, חבישות ומתן תרופות ופינינו אותו באמבולנס של מד"א כשמצבו קשה".

מעיין בנבה הוקם על שם אל"מ יצחק בן בשט הי"ד, בן הישוב נווה צוף שנפל במלחמת חרבות ברזל.

חשד: זה רכבו של המחבל שנמלט צילום: ללא קרדיט