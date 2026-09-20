בתיעודים מיוחדים שהגיעו לידי ערוץ 7 נראה הרב מרדכי אויערבך זצ"ל בחנוכת מקווה בתל קטיפא בגוש קטיף.

בתמונות ניתן לראות אותו נואם בהתרגשות בחנוכת המקווה כאשר לצידו נמצאים הרב שמחה הכהן קוק, הרב יוסף אלנקווה וצבי הנדל.

בתמונה נוספת הוא עומד ביחד עם הרב שמחה הכהן קוק בכניסה למקווה.

הרב אוירבך (במרכז) בגוש קטיף צילום: ללא

הרב אוירבך שנפטר אמש (מוצ"ש) בגיל 84 היה מקורב בין השאר לציונות הדתית. בשנים האחרונות הוא מסר מספר שיעורים בישיבות מעלה אליהו והרצליה.

בנוסף, מספר ישיבות כמו הכותל ונצר מטעי באריאל הגיעו לבקר במעונו, להתברך ממנו ולקבל עצה.

הרב אויערבאך נולד בג' באדר תש"ב (1942) בשכונת שערי חסד בירושלים. לאחר נישואיו עבר להתגורר בתל אביב והתמנה לרב קהילת "אביר יעקב" של חסידות סדיגורה בעיר.

במהלך השנים התגבשה סביב הרב אוירבך קהילה, שבה היו גם בעלי תשובה. הוא נודע כרב וכפוסק שאליו פנו רבים בשאלות הלכתיות, להתייעצות ולקבלת ברכות.

תלמידי ישיבת הכותל אצל הרב אוירבך צילום: ללא

ישיבת נצר מטעי אצל הרב אוירבך צילום: ללא