ניסיון פיגוע דריסה, כעה לאחר הפיגוע הרצחני באזור נווה צוף, במרחב מוצב גנים שבצפון השומרון.

שני מחבלים שהיו ברכב ניסו לבצע את הפיגוע. לוחמי גדוד 890 שהיו בנקודה פתחו באש לעבר הרכב, חיסלו מחבל אחד ועצרו את המחבל השני.

מצה"ל נמסר כי בעקבות ניסיון הפיגוע פועלים כעת כוחות צה"ל ומג"ב בנקודה.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "אני מחזק את חיילי צה"ל שפעלו בנחישות ונטרלו את המחבלים. האירוע הזה מוכיח שוב כי יש להגביר את הפעילות ההתקפית בכפרי הטרור ולהחזיר את המחסומים הביטחוניים. אסור לאפשר לטרור להרים את הראש".

ניסיון הפיגוע התרחש כשעה לאחר פיגוע הירי הקטלני בבנימין, שבו נרצח תושב השומרון כבן 30 שהגיע לטבול לקראת יום כיפור במעיין בנבה (עין ריא) הסמוך לנווה צוף.

בפיגוע בבנימין פתח מחבל באש לעבר המעיין. התושב אותר בתוך רכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל ממספר פצעי ירי. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בילינסון תוך מאמצים להציל את חייו, אולם בבית החולים נקבע מותו.

לאחר הירי יצא המחבל מרכבו כשהוא חמוש ונמלט מהמקום ברגל. צה"ל הטיל כתר על הכפר דיר ניזאם, שאליו נמלט המחבל.

למרחב הוקפצו כוחות רבים מחטיבת בנימין, לוחמי יחידת דובדבן, פלוגות תגבור וכוחות משטרת ישראל. הכוחות הציבו חסימות ופתחו בסריקות רגליות, תוך שימוש ברחפנים ובכלים של חיל האוויר.